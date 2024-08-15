- Тренер ВфБ будет переведен: нужны "качественные игроки"

ФК "Штутгарт" готовится внести изменения в состав и подписать еще одного защитника после ухода капитана и участника Евро-2020 Вальдемара Антона. "Поиск продолжается, чтобы найти высококлассного игрока на этой позиции. То, что мы ищем и нуждаемся в этом, не подлежит сомнению", - сказал тренер Себастьян Хёнесс перед субботним матчем Суперкубка против двукратных победителей Байера (20:30, Sat.1 и Sky).

Хёнесс имел в виду вопрос подписания нового центрального защитника, так как клуб уже подписал Джеффа Шабота, не вдаваясь в подробности о желаемых качествах.

"Мы еще не завершены, мы еще не финализированы", - сказал Хёнесс, призывая к терпению: "Вот почему на это тоже уйдет немного времени. Мы уже отпустили многих игроков, приняли многих".

В принципе, тренер считает, что команда хорошо укомплектована для предстоящего сезона Бундеслиги, несмотря на уход ключевых игроков Антона, Серу Гвирасси и Хироки Ито. Тем не менее, он знает, что после подготовки не знает точно, где находится команда, и предстоящий сезон с его многочисленными требованиями и Лигой чемпионов будет "естественно сложным".

ФК "Штутгарт" провел выдающийся сезон после двух близких вылетов и даже смог вытеснить ФК "Бавария Мюнхен" с второго места в Бундеслиге.

Комиссия, в соответствии с потребностями клуба, может рассмотреть вопрос о принятии мер, облегчающих приобретение необходимого защитника для ФК "Штутгарт". Поиск Хёнесса высококлассного центрального защитника продолжается, несмотря на подписание Джеффа Шабота.

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