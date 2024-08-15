Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим Регламентом не применяется действие настоящего Регламента, то в соответствии с настоящим Регламентом применяется действие настоящего Регламента.

Тренер ВфБ будет переведен: нужны "качественные игроки"

coloca состояться исключительным для немецких футбольных вице-чемпионов с Лигой Чемпионов - и начнется Суперкубком вместо Кубка DFB. Состав будет изменен.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута

- Тренер ВфБ будет переведен: нужны "качественные игроки"

ФК "Штутгарт" готовится внести изменения в состав и подписать еще одного защитника после ухода капитана и участника Евро-2020 Вальдемара Антона. "Поиск продолжается, чтобы найти высококлассного игрока на этой позиции. То, что мы ищем и нуждаемся в этом, не подлежит сомнению", - сказал тренер Себастьян Хёнесс перед субботним матчем Суперкубка против двукратных победителей Байера (20:30, Sat.1 и Sky).

Хёнесс имел в виду вопрос подписания нового центрального защитника, так как клуб уже подписал Джеффа Шабота, не вдаваясь в подробности о желаемых качествах.

"Мы еще не завершены, мы еще не финализированы", - сказал Хёнесс, призывая к терпению: "Вот почему на это тоже уйдет немного времени. Мы уже отпустили многих игроков, приняли многих".

В принципе, тренер считает, что команда хорошо укомплектована для предстоящего сезона Бундеслиги, несмотря на уход ключевых игроков Антона, Серу Гвирасси и Хироки Ито. Тем не менее, он знает, что после подготовки не знает точно, где находится команда, и предстоящий сезон с его многочисленными требованиями и Лигой чемпионов будет "естественно сложным".

ФК "Штутгарт" провел выдающийся сезон после двух близких вылетов и даже смог вытеснить ФК "Бавария Мюнхен" с второго места в Бундеслиге.

Комиссия, в соответствии с потребностями клуба, может рассмотреть вопрос о принятии мер, облегчающих приобретение необходимого защитника для ФК "Штутгарт". Поиск Хёнесса высококлассного центрального защитника продолжается, несмотря на подписание Джеффа Шабота.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бьёрн Хёкке (АфД, спереди) и Марио Фойгт (ХДС) снова сталкиваются словесно на телевидении. Поводом...
Федеральные земли Германии

Горячая дискуссия по телевидению: Хоке и Войгт спорят по поводу миграции

Наtał проходив сunning дебатах среди претендентов на государственные выборы в Тюрингии: Марио Войт (ХДС) и Йёрн Хёкке (АфД) неоднократно вступают в словесные перепалки.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После бронзы Олимпиады, Полайн Грабош и Леа Софие Фрайдрих завоевали еще одну медаль.
Федеральные земли Германии

Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров

- Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров Олимпийские бронзовые медалистки Паулина Грабош и Леа Софие Фридрих, а также Клара Шнайдер (все — Трек-команда Бранденбург) убедительно выиграли золотую медаль в командном спринте на немецких чемпионатах по трековому велоспорту в Берлине на Velodrom перед своим отпуском. Эмма Хинце, входившая в

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно