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Федеральные земли ГерманииНовостиМарко Роуз

Тренер RB Роуз ждет эмоций и победы в Эссене

Для первого выступления в официальном матче главный тренер Лейпцига Марко Розе расположит свою команду прекрасно. Несмотря на ожидаемое сопротивление, у него есть требование.

 and  Michael Bootcampf
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Тренер 'Боруссии' Марко Розе ожидает сложную борьбу против 'Рот-Вайс' Эссен.
Тренер 'Боруссии' Марко Розе ожидает сложную борьбу против 'Рот-Вайс' Эссен.

- Тренер RB Роуз ждет эмоций и победы в Эссене

Тренер Марко Розе футбольной команды Бундеслиги RB Лейпциг ставит ясные цели перед матчем первого раунда Кубка Германии. "Эссен - это эмоции, традиции", - сказал 47-летний Розе перед выездной игрой против третьелигового клуба "Рот-Вайсс Эссен" в субботу (15:30, Sky), "но это все еще Кубок Германии. Мы - RB Лейпциг, и мы хотим выйти в следующий раунд".

Розе описывает выездной матч на стадионе "Стадион ан дер Хафенштрассе", который не будет полностью заполнен из-за более чем 1000 пустых мест в гостевом секторе, как "трудную задачу". "Мы должны ожидать много эмоций. Конечно, мы следили за соперником", - сказал Розе, похвалив тренера РВЭ Кристофа Дабровски, с которым он получил лицензию Pro: "Там видна четкая идея".

Гулачи остается первым номером

В Рурском районе Розе придется обойтись без некоторых травмированных и нестабильных игроков, таких как Ксавер Шлагер или Кристоф Баумгартнер. Поэтому новый подписание Антонио Нуса может надеяться дебютировать всего через три дня после своего подписания. "У нас не так много вариантов на субботу. Антонио в форме, он играл 66 минут в прошлую субботу", - сказал Розе о норвежском новичке из бельгийского топ-клуба КСБ.

Из-за списка травмированных Розе сказал, что еще могут быть изменения в составе: "Мы смотрим, что предлагает рынок. Но только если это имеет смысл".

Уже ясно, кто будет в воротах. "Мы вернули Питера Гулачи на первую позицию", - сказал Розе, "Питт будет - потому что это первая игра - в воротах". Новый второй номер, Маартен Вандевордт, придется подождать своей очереди. "Мы найдем возможности дать Мартену игровое время", - говорит Розе о бельгийце, который присоединился к Лейпцигу из РК Генк этим летом.

Марко Розе похвалил четкость идей, продемонстрированную тренером "Рот-Вайсс Эссен" Кристофом Дабровски, с которым он получил лицензию Pro. В другом контексте Марко Розе выразил свое восхищение новым подписанием Антонио Нуса, намекая на возможные шансы норвежца дебютировать в предстоящем матче.

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