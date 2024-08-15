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Тренер Холштейна в традиционном клубе Аахен: "Сила"

На бумаге, Хольштайн Киль мог встретить более сложного соперника на кубке DFB: дебютанты Бундеслиги должны сыграть против вернувшейся в третий дивизион Аахен. Однако Алемания — особый клуб.

 and  Max Becker
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- Тренер Холштейна в традиционном клубе Аахен: "Сила"

Хольштайн Киль с большим уважением подходит к первому официальному матчу нового сезона по футболу. За неделю до дебюта в Бундеслиге против 1899 Хоффенхайма, "Аисты" ждет испытание в Кубке Германии против новичков третьего дивизиона Алемания Аахен (в субботу, 6:00 PM/Sky).

"На нас надвигается серьезная сила", - сказал тренер Марсель Рапп в четверг, имея в виду массовую поддержку болельщиков на Тиволи. Более 23 000 зрителей присутствовали на традиционном матче Аалена против SC Верль в прошлый уик-энд.

Рапп не считает, что последовательные поражения в товарищеских матчах повлияли на уверенность игроков Киля. Он считает важным, что они создали достаточно моментов для взятия ворот в матчах против 1. FC Кайзерслаутерн (0:1), Боруссии Мёнхенгладбах (0:1), Майнца 05 (0:2) и AS Saint-Etienne (2:3). "Я доверяю ребятам. В прошлом они доказали, что могут забить гол", - сказал 45-летний тренер.

В Аахене Раппу придется обойтись без нападающего Стивена Скрыбски (травма икроножной мышцы), который также, скорее всего, пропустит матч открытия Бундеслиги. Использование нового полузащитника Армина Гиговича (травма пятки) все еще неясно.

Болельщики Аалена, известные как "сила Тиволи", безусловно, составят серьезное испытание для игроков Хольштайн Киль в субботу. Несмотря на последовательные поражения в товарищеских матчах, тренер Марсель Рапп остается уверенным в способности своей команды забивать голы, ссылаясь на созданные ими моменты против сильных соперников.

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