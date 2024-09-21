Тренер "Детройт Лайонс" Дэн Кэмпбелл выгружает свою резиденцию из-за проблем безопасности.

Кампбелл поделился с Crain's Detroit Business в среду, что он и его семья наслаждались домом, но решили переехать после того, как их адрес стал известен общественности после поражения его команды от Даллас Ковбойз.

"У дома достаточно места, он находится на двух акрах, и сам дом потрясающий", - объяснил Кампбелл изданию. "Но после нашего поражения люди узнали наш адрес".

CNN обратилась к Лайонз за комментарием, но они просто сослались на заявления Кампбелла в Crain's Detroit Business.

Риелтор Эшли Крейн, который занимается продажей дома Кампбелла, подтвердила CNN Sport, что Кампбелл подал заявление в полицию после того, как его адрес стал известен после поражения Лайонз от Ковбойз со счетом 20:19 в прошлом сезоне. Она раскрыла, что Кампбелл и его семья подверглись розыгрышам и преследованиям.

Крейн сообщила CNN, что Кампбеллы уже переехали в новый дом; недвижимость была оценена в $4,5 миллиона и, по слухам, была продана в течение дня.

"Дэн и Холли Кампбелл - иконы Детройта", - похвалила Крейн CNN. "Мы были рады помочь их семье в это трудное время. Теперь он может сосредоточиться на своих сильных сторонах!"

Полицейское управление Блумфилд Тауншип (БТПД) не упомянуло Кампбелла, но в заявлении для CNN сказало: "Мы узнали об этих инцидентах по мере их возникновения. БТПД привержен обеспечению безопасности всех наших жителей. Преследование в любой форме не будет терпимо".

Заявление полиции также подчеркнуло: "Мы надеемся, что все, в том числе фанаты, будут уважать частную жизнь отдельных лиц и их семей".

Кампбелл присоединился к Лайонз в 2021 году. Несмотря на посредственный старт, он существенно способствовал превращению Детройта в одну из элитных команд НФЛ.

Лайонз были в шаге от выхода в финал НФК прошлого сезона, но в итоге уступили Сан-Франциско 49ers со счетом 34:31 и упустили первый в истории франшизы выход в Супербоул.

Несмотря на разочаровывающее поражение от Даллас Ковбойз, дом Кампбеллов стал известен широкой общественности, сделав их мишенью для розыгрышей и преследований. Кампбеллы, которые являются иконами Детройта, решили переехать из-за инцидентов, связанных с их новым домом, который является мечтой спортивного энтузиаста, с большим количеством места, расположенным на двух акрах и имеющим потрясающий дизайн.

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