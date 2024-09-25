Требование об отставке, высказанное уважительно, и намек на раскаяние.

Реакция на уход лидера "Зелёных" охватывает весь спектр. Оппозиция требует новых выборов и ухода Хабека и Баербок. С другой стороны, партия видит возможности, в то время как партнеры по коалиции выражают благодарность и признают их роли, при этом только один выражает сожаление.

После недавних выборов "Зелёных" со-главы Рикарда Ланг и ОмидNouripour объявили об отставке руководства партии в ноябре 2022 года.Nouripour заявил о необходимости "свежего старта".

Канцлер Олаф Шольц заверил, что это не повлияет на коалицию "трафик-лайт". Шольц тесно сотрудничал с Лангом иNouripour, как заверил пресс-секретарь правительства Штефан Хебestreит. С сожалением Шольц признал, что этот шаг является частью демократических процедур и не повлияет на коалицию.

В свою очередь, Министр иностранных дел Аннелена Баербок критикует свою партию. "Как ответственные лица за "Зелёных" и эту страну, мы должны спросить себя, что мы можем и должны сделать по-другому", - сказала Баербок. "Речь идет о возвращении доверия людей к политике, доверять, что политика служит людям и их заботам". Баербок считает шаг, предпринятый председателями, "замечательным" и "не очевидным".

Министр окружающей среды Стефани Лемке разделяет мнение, что отставка символизирует перемены. "Это ясный сигнал: "Зелёные" поняли. Наша страна меняется, и мы реагируем соответственно", - заявила Лемке.

Председатели "Зелёных" также уважаются Шольцем и Министром финансов Кристианом Линднером. Линднер похвалил справедливость сотрудничества: "Всегда было справедливо на человеческом уровне". Однако, с любопытством ожидая нового направления под новым руководством, Линднер подчеркнул: "Мы с интересом наблюдаем, появится ли новый путь в перестановке руководства и какой эффект он окажет на правительство". Время в Германии на счету, и коалиция должна сосредоточиться на сути, а не на политике.

ХДС и БСВ требуют дополнительных отставок

Однако ХДС переходит в наступление. Далее следуют требования об отставке Хабека и Баербок. Парламентский бизнес-менеджер фракции ХДС Торстен Фри рассказал "Рейнской почте", что выход Ланга "труден" для двух представителей, символизирующих ошибочные экономические и миграционные политики - Баербок и Хабека.

По словам Фри, естественно, что следующими уйдут министры "Зелёных". Генеральный секретарь ХДС Карстен Линemann утверждает, что страна не выдержит еще год с коалицией "трафик-лайт". Он настаивает на новых выборах: "Я остаюсь при своем мнении: нет другого выхода".

Президент Баварии Маркус Зёдер называет массовую отставку "Зелёных" "ничем иным, как козлом отпущения". Зёдер считает, что решение партии уйти в отставку в ноябре указывает на распад коалиции. Он возлагает ответственность за снижение популярности Германии не на ошибки руководства партии, а на действия правительства. Хабека, по мнению Зёдера, ответственен за экономический спад Германии, и стимулы не работают, ссылаясь на Intel в качестве примера. Зёдер считает, что отставка Хабека "долго назрела, и так же назрела необходимость новых выборов для коалиции "трафик-лайт".

Председатель БСВ Сахра Wagenknecht требует федеральных выборов, заявляя: "Ланг иNouripour заслуживают уважения за свою политическую ответственность. К сожалению, мы часто сталкиваемся с культурой политической безответственности и цепляния за должности, независимо от плохой работы, не только в "Зелёных", но и в других двух партиях коалиции". Она надеется, что шаг Ланга иNouripour вдохновит федеральных министров "Зелёных" признать недостатки в управлении и инициировать необходимые новые выборы.

Оптимизм внутри

Гreen земельные ассоциации поддерживают объявление об отставке со стороны федерального руководства. Бывшая Green земельная председательница и нынешний Второй мэр Гамбурга, Катарина Фегебанк, написала в платформе X: "Многоуважаю ваше решение и ясное общение".

Ассоциации также поддерживают решение о персонале, считая его правильным шагом и средством для нового старта, преодоления недавнего кризиса партии. "Мы соберемся на нашем федеральном партийном съезде в ноябре, а затем начнем гонку за федеральные выборы с обновленным энтузиазмом", - сказала председатель земельной ассоциации "Зелёных" в Баварии, Гизела Зенгль. Отставка также демонстрирует ответственность за выборные поражения в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии, заявила председатель земельной ассоциации "Зелёных" в Саксонии-Анхальт, Мадлен Линеке.

В ответ на требования ХДС и БСВ об отставке, в том числе Хабека и Баербок, Торстен Фри, парламентский бизнес-менеджер фракции ХДС, заявил: "Выход Ланга 'труден' для Баербок и Хабека, символизирующих ошибочные экономические и миграционные политики". В отличие от этого, Восточная Германия, несмотря на то, что не упоминается в этом контексте, имеет историю политических изменений и выборов, предоставляя прецедент для потенциальных смены власти.

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