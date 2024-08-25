- Требование к билету для студентов: учащиеся должны быть терпеливы

Ученики, стажёры и учащиеся Нижней Саксонии все еще ждут доступного немецкого проездного. Министр транспорта Олаф Лиес (СДПГ) в интервью dpa в прошлом году назвал летом 2024 года предполагаемую дату запуска, но также обмолвился о финансовых ограничениях бюджетов. К сожалению, это не произойдет в 2023 году. Причина: нет доступных бюджетных средств, как сообщило министерство транспорта в Ганновере по запросу dpa.

В конце 2022 года СДПГ и Зеленые согласовали в коалиционном соглашении бюджетный школьный проездной для всей Нижней Саксонии. Первоначально он стоил 29 евро и должен был покрыть поездки по стране на общественном транспорте для учащихся, стажёров и волонтёров в Нижней Саксонии по сниженной цене 49 евро. Теперь планом является бюджетный немецкий проездной за 29 евро. Интересно, что в соседнем Гамбурге студентам станет доступен бесплатный немецкий проездной с 1 сентября 2024 года.

Председатель Нижнесаксонского студенческого совета Маттео Фейнд также приветствует идею бесплатного немецкого проездного для Нижней Саксонии, как он сказал dpa. Он заявил: "Введение бесплатного немецкого проездного облегчило бы финансовое бремя для студентов. Бесплатный проездной позволил бы студентам путешествовать самостоятельно в раннем возрасте".

В своем основном манифесте студенческий совет подчеркивает, что проездной не только упростит поездки в школу, но и облегчит доступ к образовательным возможностям или внеклассным мероприятиям по всей стране. Уже есть доступный немецкий проездной для учащихся и стажёров в Северном Рейне-Вестфалии, Саарланде и Шлезвиг-Гольштейне, среди других регионов.

Пока не решено, появится ли бюджетный немецкий проездной для учащихся и стажёров Нижней Саксонии в 2025 году, согласно министерству транспорта в Ганновере, "в связи с напряженной бюджетной ситуацией". Цель состоит в том, чтобы ввести проездной в течение этого законодательного периода, то есть к октябрю 2027 года.

С 11-го класса учащиеся несут ответственность за свои расходы на проезд. С уровня среднего образования 2 учащиеся в Нижней Саксонии должны оплачивать свои собственные расходы на проезд. Однако это не относится к учащимся, посещающим профессиональные школы или специализированные школы, ориентированные на интеллектуальное развитие.

Региональный школьный и стажерский проездной не превышает 30 евро в месяц. Например, карта молодежной сети в регионе Ганновер стоит 15 евро. В Ольденбурге плата за школьный проездной составляет 30 евро.

Согласно министерству транспорта Нижней Саксонии, транспортные ассоциации могут предлагать региональные школьные и стажерские проездные с финансовой поддержкой от земли Нижняя Саксония. Фактически, 30 из 39 транспортных властей уже воспользовались этой возможностью. Однако проездной действителен только в соответствующих районах или независимых городах, служа временным решением для 29-еврового проездного.

СДПГ, будучи частью правительства коалиции в Нижней Саксонии, согласовали бюджетный школьный проездной в прошлом году. Министр транспорта Олаф Лиес (СДПГ) назвал летом 2024 года предполагаемую дату запуска общенационального доступного немецкого проездного, хотя финансовые ограничения являются проблемой.

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