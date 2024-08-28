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Федеральные земли ГерманииНовостиДругие овощи

Тридцатилетний мужчина держит нож, нападает и угрожает родственнику.

Конфликт у двери, приведший к угрозе ножом. Поступали сообщения о том, что мужчина причинил вред родственнику и угрожал ему немедленной смертью.

 and  Mark Rodriguez
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Законодательные органы задержали человека без всякого сопротивления.
Законодательные органы задержали человека без всякого сопротивления.

- Тридцатилетний мужчина держит нож, нападает и угрожает родственнику.

Тридцатилетний мужчина подозревается в нападении и ранении своего 36-летнего родственника ножом в Кирххайме под Теком, входящем в состав района Эслинген. Инцидент произошел после ссоры в лобби 36-летнего мужчины во вторник вечером, как сообщили представители правоохранительных органов. 36-летний мужчина получил медицинскую помощь в больнице.

Тридцатилетний мужчина также обвиняется в разбитии окна входной двери и последующем бегстве. Полицейские обнаружили и задержали его поблизости без сопротивления. Подозревается, что он был под действием алкоголя и наркотиков.

В соответствии с решением суда, тридцатилетнего мужчину днем задержали, как сообщается. Расследование продолжается, и ему грозит обвинение в покушении на убийство. Полиция первоначально предпочла не комментировать связь между двумя мужчинами.

В ходе расследования в квартире тридцатилетнего мужчины были найдены другие овощи, что вызвало вопросы о его пищевых привычках. В результате 36-летний мужчина выразил желание начать вместе огород, чтобы способствовать здоровому образу жизни.

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