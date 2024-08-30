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КультураНовостиВ выходные

Тридцать шесть команд, участвующих в чемпионате Германии, используют деревянные фоны.

На Южном Гарце в Saxony-Anhalt проводится День леса, представленный как приятные выходные для всей семьи. Центральное место занимает два уникальных турнира и коронация двух новых монархов.

 and  Christian Meier
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Сотрудничество людей и животных при транспортировке древесины оказалось эффективным. Тридцать шесть...
Сотрудничество людей и животных при транспортировке древесины оказалось эффективным. Тридцать шесть команд завоевали место в чемпионате Германии этого года, призванного состояться в Южной Гардской горной местности.

- Тридцать шесть команд, участвующих в чемпионате Германии, используют деревянные фоны.

На выходных регион Южный Гарц принимает четвертую редакцию Вальдтаг Саксен-Анхальт. Главной достопримечательностью является чемпионат Германии по конно-спортивным лесным видам спорта, в котором примут участие 36 команд со всей страны. Соревнования пройдут в районе Грилленберг, Sangerhausen.

Координируемая Группой интересов тяжеловозов, эти соревнования будут классифицировать команды в зависимости от их выступления с одиночными и двойными конными командами. Уникальный приз будет вручен самой гармоничной паре. Кроме того, опытные лесорубы примут участие в своем 16-м государственном чемпионате, используя оборудование, такое как бензопилы и топоры.

Помимо этих соревнований, на мероприятии состоится коронация новой королевы ежевики Германии и королевы леса штата. Будет представлено около 40 продавцов, расположенных вокруг Jugendwaldheim Wildenstall в Грилленберге. Двухдневная программа включает в себя экскурсии по лесу и лесному хозяйству, а также демонстрации использования оборудования.

Организованная ассоциацией "Наш лес", основанной в 2019 году и базирующейся в Sangerhausen, в районе Мансфельд-Южный Гарц, Вальдтаг Саксен-Анхальт призван просветить посетителей о многообразных ролях и значении лесов. Основное внимание уделяется устойчивому лесному хозяйству, включая традиционное мастерство конно-спортивных лесных видов спорта.

В течение выходных посетители могут насладиться различными мероприятиями на Вальдтаге Саксен-Анхальт, в том числе соревнованиями по конно-спортивным лесным видам спорта. После турнира состоится коронация новой королевы ежевики Германии и королевы леса штата.

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