Три выбранных средства для полоскания рта считаются недостаточными, включая Листерин.

Использование ополаскивателей для рта может способствовать профилактике кариеса, налета и воспаления десен, способствуя успешной гигиене полости рта, как заключили в Öko-Test. Многие продукты могут претендовать на впечатляющие результаты, но три из них разочаровали из-за спорных ингредиентов.

Казалось бы, этот сценарий был слишком хорош, чтобы быть правдой, но ополаскиватели для рта не заменяют необходимость чистить зубы или посещать стоматолога. Тем не менее, для тщательной чистки ополаскиватели для рта могут служить полезным дополнением к уходу за зубами, как обнаружил Öko-Test при исследовании 27 фторсодержащих ополаскивателей для рта из аптек, (био) супермаркетов и дискаунтеров, в том числе 6 сертифицированных натуральных косметических продуктов. Цены варьировались от 0,83 до 8,24 евро за 500 миллилитров.

Удивительно, но тестерам удалось рекомендовать более половины продуктов, в том числе все натуральные косметические варианты. Фторсодержащий ополаскиватель для рта имеет профилактический эффект против кариеса благодаря способности укреплять эмаль зубов, реминерализовать поверхности зубов и повышать устойчивость к кислотам и бактериям. Производители придерживаются максимальных количеств, рекомендованных Федеральным институтом оценки рисков.

Три не оправдали ожиданий

Кроме того, ополаскиватели для рта были признаны более эффективными для удаления налета, чем механическая чистка зубной щеткой и зубной нитью. Налет, состоящий из слюны, бактерий и остатков пищи, является основной причиной развития кариеса, воспаления десен и периодонтита. Антибактериальные вещества, такие как цетилпиридиния хлорид, и эфирные масла, такие как ментол, тимол и эвкалиптол, способствуют удалению налета. То же самое верно и для цинка и оловянных соединений, содержащихся во многих ополаскивателях для рта.

Тем не менее, не все ингредиенты в протестированных ополаскивателях для рта понравились тестерам. Проблемы возникли с такими продуктами, как Listerine Cool Mint Mild, Lacalut Aktiv и Parodontax Repair, которым была дана общая оценка "неудовлетворительно" из-за использования спорных веществ.

Ополаскиватели Listerine и Parodontax содержат, среди прочего, раздражающий поверхностно-активный агент sodium lauryl sulfate. Lacalut также содержит хлоргексидин, который может привести к изменению цвета, жжению во рту и увеличению образования зубного налета, хотя эти эффекты обратимы. Наконец, все три продукта содержат PEG/PEG-дерivate, которые могут сделать слизистую оболочку более проницаемой для посторонних веществ.

Доступные варианты

Помимо этих проблем, многие продукты получили одобрение тестеров для периодического использования, в том числе все натуральные косметические варианты. Выдающиеся, доступные варианты включали очень хороший ополаскиватель для рта Dentabella Antibacterial от Norma (0,83 евро) и ополаскиватель для рта Dontodent Anti-Bacterial от DM (0,83 евро).

После изучения различных ополаскивателей для рта важно уделять внимание здоровью и безопасности при выборе продукта. После выявления спорных ингредиентов в некоторых ополаскивателях для рта важно избегать продуктов, содержащих раздражители, такие как sodium lauryl sulfate и хлоргексидин.

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