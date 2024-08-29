Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиЗдоровье и безопасность

Три выбранных средства для полоскания рта считаются недостаточными, включая Листерин.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
Промывания рта не обязательно необходимы для достижения óptimum ухода за полостью рта.
Промывания рта не обязательно необходимы для достижения óptimum ухода за полостью рта.

Три выбранных средства для полоскания рта считаются недостаточными, включая Листерин.

Использование ополаскивателей для рта может способствовать профилактике кариеса, налета и воспаления десен, способствуя успешной гигиене полости рта, как заключили в Öko-Test. Многие продукты могут претендовать на впечатляющие результаты, но три из них разочаровали из-за спорных ингредиентов.

Казалось бы, этот сценарий был слишком хорош, чтобы быть правдой, но ополаскиватели для рта не заменяют необходимость чистить зубы или посещать стоматолога. Тем не менее, для тщательной чистки ополаскиватели для рта могут служить полезным дополнением к уходу за зубами, как обнаружил Öko-Test при исследовании 27 фторсодержащих ополаскивателей для рта из аптек, (био) супермаркетов и дискаунтеров, в том числе 6 сертифицированных натуральных косметических продуктов. Цены варьировались от 0,83 до 8,24 евро за 500 миллилитров.

Удивительно, но тестерам удалось рекомендовать более половины продуктов, в том числе все натуральные косметические варианты. Фторсодержащий ополаскиватель для рта имеет профилактический эффект против кариеса благодаря способности укреплять эмаль зубов, реминерализовать поверхности зубов и повышать устойчивость к кислотам и бактериям. Производители придерживаются максимальных количеств, рекомендованных Федеральным институтом оценки рисков.

Три не оправдали ожиданий

Кроме того, ополаскиватели для рта были признаны более эффективными для удаления налета, чем механическая чистка зубной щеткой и зубной нитью. Налет, состоящий из слюны, бактерий и остатков пищи, является основной причиной развития кариеса, воспаления десен и периодонтита. Антибактериальные вещества, такие как цетилпиридиния хлорид, и эфирные масла, такие как ментол, тимол и эвкалиптол, способствуют удалению налета. То же самое верно и для цинка и оловянных соединений, содержащихся во многих ополаскивателях для рта.

Тем не менее, не все ингредиенты в протестированных ополаскивателях для рта понравились тестерам. Проблемы возникли с такими продуктами, как Listerine Cool Mint Mild, Lacalut Aktiv и Parodontax Repair, которым была дана общая оценка "неудовлетворительно" из-за использования спорных веществ.

Ополаскиватели Listerine и Parodontax содержат, среди прочего, раздражающий поверхностно-активный агент sodium lauryl sulfate. Lacalut также содержит хлоргексидин, который может привести к изменению цвета, жжению во рту и увеличению образования зубного налета, хотя эти эффекты обратимы. Наконец, все три продукта содержат PEG/PEG-дерivate, которые могут сделать слизистую оболочку более проницаемой для посторонних веществ.

Доступные варианты

Помимо этих проблем, многие продукты получили одобрение тестеров для периодического использования, в том числе все натуральные косметические варианты. Выдающиеся, доступные варианты включали очень хороший ополаскиватель для рта Dentabella Antibacterial от Norma (0,83 евро) и ополаскиватель для рта Dontodent Anti-Bacterial от DM (0,83 евро).

После изучения различных ополаскивателей для рта важно уделять внимание здоровью и безопасности при выборе продукта. После выявления спорных ингредиентов в некоторых ополаскивателях для рта важно избегать продуктов, содержащих раздражители, такие как sodium lauryl sulfate и хлоргексидин.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.
Главные темы

На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.

В ходе второй giornata боевой операции на Западном берегу израильская армия объявила о гибели пяти палестинских боевиков. В результате перестрелки войска якобы захватили пятерых подозреваемых, спрятавшихся в мечети, сообщила армия в четверг. Операция началась утром в городской зоне Тулкарема.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Приблизительно одна треть опрошенных молодых людей признались в сексуальной активности без защиты.
Главные темы

Подростки, как правило, не используют презервативы чаще.

Подростки, как правило, не используют презервативы чаще. В отличие от десяти лет назад, молодые люди в Европе реже используют презервативы во время сексуальных контактов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что этот сдвиг не является результатом осознанного выбора, а является следствием неадекватного сексуального образования. В результате случаи заболеваний, передающихся половым путем,

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Запуск Falcons 9 был успешным, а посадка - нет.
Главные темы

Американские чиновники запретили взлет ракеты SpaceX

Американские чиновники запретили взлет ракеты SpaceX Falcon 9, опора глобальных космических путешествий, продемонстрировал серию из 367 успешных запусков с сентября 2016 года до недавнего времени. Однако неполадки с двигателем в июле привели к тому, что американское авиационное управление вновь приостановило выдачу разрешений на взлет. В среду произошел инцидент при посадке

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

В 1999 годуGem Archer заменил Bonehead в качестве члена Oasis, сотрудничая в музыкальном плане...
Культура

Слухи о музыкантах и музыкальных группах

- Слухи о музыкантах и музыкальных группах Вокруг Oasis поднимается шумиха: Носители скандальной славы братья Noel (57) и Liam Gallagher (51), лидеры культовой группы Oasis, объявили о туре воссоединения, запланированном на 2025 год. На данный момент подтверждено 14 концертов, и, возможно, последуют еще. Инсайдеры сообщают, что их давний гитарист Gem

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Партнер Lufthansa Discover отменяет рейсы из-за забастовки рабочих
Экономика

Персонал авиакомпании продлевает промышленную акцию против грузоперевозчиков

На третий день трудового противостояния в команде дочерней компании Lufthansa Discover ассоциация пилотов изменяет свою тактику. Теперь другой авиаперевозчик в рамках компании рискует быть затронутым.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.
Политика

Проверьте, есть ли потенциальные элементы, повышающие безопасность в отношении Axe.

После инцидента в Солlingen руководитель ХДС Мерц выдвинул список требований и начал переговоры с Канцлером Шольцем. Руководитель СДПГ Клингебёль разделяет его точку зрения на потенциальные решения. astfel, "Зеленые" и ФРГ также выразили свои предложения.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.
Главные темы

На второй день израильских военных операций пять палестинцев погибли в регионе Западного берега.

В ходе второй giornata боевой операции на Западном берегу израильская армия объявила о гибели пяти палестинских боевиков. В результате перестрелки войска якобы захватили пятерых подозреваемых, спрятавшихся в мечети, сообщила армия в четверг. Операция началась утром в городской зоне Тулкарема.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно