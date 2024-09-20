Три важных фактора, которые нужно учитывать

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Нечаянно пролили лимонад на ноутбук друга или, еще хуже, причинили вред другому человеку? Это может обойтись в целое состояние. Ощутите себя в безопасности с личной ответственностью. Вот для чего она нужна.

Страхование не так захватывающе, пока не понадобится. Одно из популярных, которое советуют все: страхование личной ответственности. Оно вступает в силу, когда вы повреждаете чужую собственность или причиняете вред. И поверьте, это может быть очень дорого.

"Без правильного страхового покрытия, в случае чрезвычайной ситуации могут возникнуть значительные, потенциально долгосрочные компенсационные выплаты", - говорит Чарли Чемпион, президент Ассоциации страхования для тех, кто в этом нуждается (АСТН). Вещи, на которые стоит обратить внимание при оформлении страховки.

1. Сумма страхования должна быть значительной

Чарли Чемпион рекомендует страховую сумму не менее 15 миллионов евро в качестве "фиксированной ставки для имущественного, личного и финансового ущерба". Особенно, если вы причините вред другим - например, в результате аварии, которую вы вызвали, большие расходы могут накапливаться.

Разумная франшиза должна быть выбрана так, чтобы она не обременяла финансово застрахованного. Чемпион рекомендует максимальную франшизу в 500 евро.

2. Страховка покрывает самоповреждение?

Вы должны проверить, покрывает ли ваше страхование личной ответственности так называемое самопокрытие. Это применяется, если вы причините себе вред и другая сторона не может заплатить - например, потому что у них нет страхования личной ответственности и ущерб слишком высок.

3. Должно покрывать дорогостоящие ситуации

В тщательно изученном списке критериев К.О. (Knockout) АСТН суммировала, чего может ожидать средний потребитель при получении нового страхования личной ответственности. В этом списке, например, указано покрытие ущерба арендованного имущества или ущерба при погрузке и разгрузке.

АСТН также рекомендует убедиться, что ущерб от интернета покрывается хотя бы на 5 миллионов евро. Такие убытки возникают, например, когда третьи лица страдают от обмена электронными данными - например, по электронной почте. В конце концов, даже если вы случайно распространите вирусы, вы можете быть привлечены к ответственности.

Что еще нужно знать

Если у вас есть дети, убедитесь, что они застрахованы. АСТН рекомендует страховую сумму не менее 20 000 евро для них и других так называемых "проблемных" лиц, таких как те, кто страдает деменцией. Взрослые дети застрахованы до конца первого высшего образования, с четко указанными периодами ожидания - например, между школой и университетом.

Кстати, страхование личной ответственности не только покрывает требования о возмещении ущерба, но также защищает от необоснованных требований о возмещении ущерба, согласно АСТН. Таким образом, оно также играет роль в страховании юридической защиты.

Финансовый тест наличия достаточного страхования ответственности становится очевидным, когда рассматриваются потенциальные компенсационные выплаты за причиненный вред или ущерб. Важно иметь значительную страховую сумму для покрытия таких ситуаций, например, не менее 15 миллионов евро для имущественного, личного и финансового ущерба.

Признавая важность страхового покрытия в различных сценариях, также важно учитывать самопокрытие, которое защищает, если вы случайно причините себе вред и другая сторона не может оплатить ущерб.

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