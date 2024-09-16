Три смертоносных нападения побудили Конгресс поручить секретной службе ответственность за охрану президентов.

Государства на Юге покидали Союз из-за избрания Линкольна, и подозрительный план, идущий из Балтимора, побудил Линкольна, следуя совету частного детектива Аллана Пинкертона, тайно въехать в Вашингтон, округ Колумбия, поздним ночным поездом. Позже, когда маскировка была раскрыта, Линкольн стал объектом насмешек со стороны своих противников. Забавный и остроумный рассказ об этом инциденте включен в книгу "Демон беспокойства: Сага о гордыне, разбитом сердце и героизме на заре Гражданской войны", написанную Эриком Ларсоном. События тайного путешествия Линкольна в столицу вместе с Пинкертоном подробно задокументированы, хотя подлинность балтиморского заговора является предметом споров.

Пинкертон, талантливый саморекламщик, затем присоединился к генералу Союза Джорджу Макклеллану, чтобы создать "секретную службу" шпионов, чтобы получать информацию о конфедеративных войсках во время войны, как указано в Библиотеке Конгресса. Однако разведка Пинкертона была ненадежной, и он ушел, чтобы возобновить свой частный бизнес после увольнения Макклеллана. Вскоре после этого мошенник по имени Лафайет Бейкер стал главным шпионом страны во время войны.

Во время своего президентства Линкольн отказался от телохранителей несмотря на угрозы. Постоянная полицейская команда для Вашингтона, округ Колумбия, была создана в 1864 году, но офицеры, выбранные из них, были далеки от идеальных, как указано в журнале Smithsonian. В ту ночь, когда Линкольна застрелили в театре Форда, его единственный охранник, полицейский Джон Фредерик Паркер, должен был находиться на посту. К сожалению, Паркер развлекался в соседнем баре в то время, позволив Джону Уилксу Буту, предположительно выходящему из того же бара, подобраться к президенту сзади и выстрелить ему в голову.

Бейкера поручили поймать Бута, и его мемуары, озаглавленные "Анналы американской секретной службы", были опубликованы в 1867 году.

К удивлению, в тот день, когда Линкольна застрелили, он подписал закон, который в конечном итоге стал тем, что мы знаем как Секретная служба США. В то время агентство сосредоточивалось исключительно на борьбе с поддельной валютой, серьезной проблемой в то время.

Секретная служба не начала предоставлять президентам защиту до 1894 года, хотя и частично, после того, как агенты раскрыли заговор с целью убийства президента Гроввера Кливленда.

Президенты Джеймс Гарфилд и Уильям Маккинли были смертельно ранены убийцами, прежде чем Конгресс официально поручил Секретной службе ответственность за постоянную охрану президентов США.

Преемник Маккинли, Теодор Рузвельт, стал первым, кто получил круглосуточную охрану, но в детали было назначено всего два охранника.

Четыре года спустя, после ухода из Белого дома, Рузвельт снова баллотировался на пост президента в 1912 году, когда на него было совершено покушение, когда он направлялся на предвыборную речь. Удивительно, но он выжил и произнес речь.

Угроза президенту не была криминализирована до 1917 года, а охрана семьи президента была предоставлена Конгрессом в том же году.

Президентские и вице-президентские кандидаты не получали защиты Секретной службы до после убийства Роберта Ф. Кеннеди в 1968 году, которое произошло в отеле "Эмбассер" в Лос-Анджелесе после его победы на демократических президентских праймериз в Калифорнии.

Секретная служба оставалась под юрисдикцией Министерства финансов до 2003 года, когда после терактов 11 сентября 2001 года произошло масштабное реформирование правительства, переведя Секретную службу в Министерство внутренней безопасности. Однако Секретная служба по-прежнему борется с финансовыми преступлениями.

Сегодня то, что когда-то было всего двумя полноценными агентами, назначенными для охраны Рузвельта в 1902 году, превратилось в армию из тысяч человек. Сегодня Секретная служба насчитывает более 8000 сотрудников, выполняющих задачи по охране и расследованию, и обеспечивает безопасность тысяч мероприятий в год. В финансовом году 2023 года она охраняла 33 различных "объекта охраны".

Однако, похоже, что Секретной службе может потребоваться реорганизация после двух предполагаемых попыток убийства Трампа за последние два месяца.

Бывшие президенты имеют право на пожизненную охрану Секретной службой, но возвращение Трампа в качестве республиканского кандидата в президенты создает проблемы для его назначенных телохранителей, таких как обеспечение безопасности человека, ожидающего судебного процесса в Нью-Йорке. Откладывание вынесения приговора Трампу до после выборов может создать еще одну проблему с обеспечением безопасности президента, приговоренного к какому-либо наказанию.

Стрельба на митинге в Пенсильвании более чем два месяца назад, где Трампа ранили в ухо во время выступления и его быстро увезли агенты, уже изменила протокол выступлений: Стивен Коллинсон из CNN отмечает, что tanto вице-президент Камала Харрис, как и Трамп, теперь выступают за пуленепробиваемыми барьерами.

Попытка убийства на гольф-клубе Трампа в Вест-Палм-Бич, Флорида, может еще больше изменить, как охраняют кандидатов, изолируя их еще больше от народа, которого они представляют. Однако есть и положительные новости в том, что агент заметил потенциального убийцу, 58-летнего Райана Весли Рота, несколько лунок и 500 ярдов – несколько футбольных полей – от Трампа на поле.

В плане изоляции политиков от людей, которых они представляют, агенты Секретной службы закрыли парк, например, рядом с домом сенатора ДжД Вэнса в Александрии, Виргиния – разозлили соседей и создали проблемы с движением в тесном районе.

Губернатор-республиканец Флориды Рон ДеСантис пообещал, что государственные чиновники проведут собственное расследование этого инцидента, так как он считает, что федеральные власти одновременно преследуют Трампа по обвинению в хранении секретных документов и попытке изменить результаты выборов 2020 года. Кроме того, вероятно, что расследование Конгресса о первой попытке убийства Трампа будет расширено, чтобы охватить этот последний инцидент.

Бывший глава Секретной службы Кимберли Чатли ушла в отставку вскоре после первой попытки убийства Трампа, что может сделать требования ответственности после этого второго инцидента более сложными.

В свете недавней попытки убийства Трампа Служба безопасности, возможно, придется скорректировать меры безопасности, чтобы лучше гарантировать его безопасность. Как отмечает Стивен Коллинсон из CNN, tanto Trump, как и вице-президент Камала Харрис, теперь выступают с речами за пуленепробиваемыми барьерами для дополнительной безопасности.

Роль Службы безопасности значительно изменилась со времен президентства Линкольна, когда агентство в основном занималось борьбой с поддельной валютой и позже обеспечивало полноценную охрану президентов. В настоящее время в Службе безопасности работает более 8000 человек, занимающихся охраной и расследованиями.

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