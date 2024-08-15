- Три подростка попали в больницу после злоупотребления наркотиками

Трое подростков были доставлены в больницу после употребления наркотиков на детской площадке в Ансбахе. Две 16-летние девочки и 17-летний мальчик, якобы употребившие разные наркотики одновременно в среду вечером, попали в критическое состояние здоровья, не могли двигаться и были частично в сознании, как сообщила полиция. 15-летний подросток, который был с тремя потребителями и двумя другими на детской площадке, затем позвонил в службу спасения.

При обыске детской площадки с полицейской собакой были найдены несколько пакетов с застежкой-молнией, содержащих марихуану, капельницы с кодеином, таблетки экстази и седативное средство в кустах. Предположительно, трое подростков употребили все эти седативные средства, сказал полицейский. Возбуждено уголовное дело против них за нарушение Закона о наркотических средствах и лекарствах.

Полиция обнаружила несколько запрещенных веществ, в том числе марихуану, капельницы с кодеином, таблетки экстази и седативное средство, которые, как считается, употребили трое подростков. Смешанное опьянение привело к тому, что они попали в критическое состояние, не могли двигаться и были частично в сознании.

Читайте также: