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Три параатлета из Саарского края участвуют в парижских Паралимпийских играх

После Олимпийских игр, важное мероприятие начинается в Париже в соответствии соronter's schedule, с участием спортсменов из Саарланда также

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Десять конкурентов из Рейнланд-Пфальца участвуют в Паралимпийских играх, проводимых в Париже.
Десять конкурентов из Рейнланд-Пфальца участвуют в Паралимпийских играх, проводимых в Париже.

- Три параатлета из Саарского края участвуют в парижских Паралимпийских играх

Если Паралимпийские игры начнутся в среду в Париже, трое спортсменов из Саарланда присоединятся к празднованию. Об этом объявил Саарландский спортивный союз. В их числе спринтер Николь Николецик, а также Анита Рагуваран и Борис Николаи, которые примут участие в соревнованиях по пара-бочче.

Для Николецик это будет третье участие в Паралимпийских играх после предыдущих выступлений в Рио-2016 и Токио-2020. Борис Николаи, игрок в бочче, будет соревноваться во второй раз, а Анита Рагуваран дебютирует на Паралимпиаде.

Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября. В Париже примут участие 4400 спортсменов из 182 стран в 22 видах спорта, соревнующихся за медали.Germany будет представлена 65 женщинами и 78 мужчинами, а также пятью guides.

Паралимпийские игры следуют по образцу Олимпийских игр и проходят каждые четыре года в том же городе, что и последние Летние или Зимние Олимпийские игры. Эта традиция соблюдается с 1960 года, когда спортсмены участвуют в паралимпийских видах спорта каждые четыре года. Термин «Паралимпийские игры» является сочетанием слов «параплегик» и «Олимпийские игры».

Николецик рада вернуться в Париж, где она уже выступала на Паралимпийских играх во время Рио-2016. Рагуваран, дебютирующая на паралимпийской сцене, не может дождаться, чтобы испытать волнение и товарищество в Париже, подобно своим немецким товарищам по команде.

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