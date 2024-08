- Три несовершеннолетних погибли в пожаре в Англии, по подозрению в убийстве.

В результате предполагаемого поджога в Англии жизни четырех человек, в том числе троих несовершеннолетних и 29-летней женщины, трагически унесены. 39-летний мужчина был задержан под подозрением в убийстве. Он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Preliminary investigations indicate that the blaze was intentionally ignited, shared Detective Chief Inspector Stacey Atkinson.

Полиция подозревает домашнее насилие как возможную причину инцидента. "Мы призываем всех, кто находился в районе происшествия или имеет записи с камер видеонаблюдения или дверных камер, выступить вперед", - призвал Atkinson.

Полиция была вызвана в дом в северном английском городе Bradford посреди ночи. "К сожалению, 29-летняя женщина была объявлена мертвой на месте", - объявила полиция. "Трое детей - две девятилетние девочки и пятилетний мальчик - были доставлены в больницу. К сожалению, все трое скончались от полученных травм".

Хотя расследование продолжается, рассматриваются и другие возможные факторы, помимо домашнего насилия. Важно, чтобы общественность сотрудничала с расследованием, чтобы собрать больше информации.

