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Три кошки погибли в кухонном пожаре.

Происхождение пожара в Дортмунде остается неясным. К сожалению, погибли три кошки.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута

- Три кошки погибли в кухонном пожаре.

В воскресной ночью в Дортмунде произошел пожар на кухне, в результате которого погибли три кошки. К счастью, люди не пострадали. Причина пожара пока не установлена, как заявили в пожарной службе Дортмунда.

По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили, что кухня на первом этаже двухэтажного дома горит. Существовала вероятность, что жители все еще находятся внутри. В результате, две команды в кислородных масках вошли в квартиру. К сожалению, людей не оказалось, но были найдены три безжизненных кошачьих тела. В основном, мебель была охвачена пламенем. К счастью, пожар был быстро потушен. На месте происшествия присутствовало около 38 пожарных.

Примечание

Пожарные обнаружили, что другие домашние животные, в частности, три кошки, пострадали от пожара. К сожалению, они нашли три безжизненных кошачьих тела внутри квартиры.

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