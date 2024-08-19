- Три кошки погибли в кухонном пожаре.

В воскресной ночью в Дортмунде произошел пожар на кухне, в результате которого погибли три кошки. К счастью, люди не пострадали. Причина пожара пока не установлена, как заявили в пожарной службе Дортмунда.

По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили, что кухня на первом этаже двухэтажного дома горит. Существовала вероятность, что жители все еще находятся внутри. В результате, две команды в кислородных масках вошли в квартиру. К сожалению, людей не оказалось, но были найдены три безжизненных кошачьих тела. В основном, мебель была охвачена пламенем. К счастью, пожар был быстро потушен. На месте происшествия присутствовало около 38 пожарных.

Примечание

Пожарные обнаружили, что другие домашние животные, в частности, три кошки, пострадали от пожара. К сожалению, они нашли три безжизненных кошачьих тела внутри квартиры.

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