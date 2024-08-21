Три года тюрьмы за эксплуатацию детей.

Судя по результатам судебного расследования, 53-летний мужчина занимался сексуальной деятельностью в присутствии и с участием несовершеннолетних в период с мая 2018 года по декабрь 2022 года. Он часто предавался самоудовлетворению в помещениях спортивного клуба в присутствии молодых людей. В одном случае он навязчиво исследовал интимные зоны двух мальчиков, засунув руку в их штаны.

Мужчина был обвинен в этих отвратительных действиях перед Областным судом. Впоследствии суд вынес строгое наказание в связи с тяжестью преступлений.

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