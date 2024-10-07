Три десятилетия поиска сокровищ в Франции завершены

В 1993 году во Франции разворачивается загадка, когда мужчина прячет золотую статуэтку совы где-то внутри границ страны. За ней следуют одиннадцать запутанных подсказок, запускающих охоту за сокровищами, которая будет увлекать тысячи людей в течение многих лет. С течением времени золотая сова превращается в ржавый артефакт.

Кажется, что конец близок, когда член команды, организующей охоту, делится новостью об обнаружении статуэтки в онлайн-платформе. "Мы гордимся объявить, что копия совы увидела свет", - заявляют они. Местонахождение настоящей совы остается секретом, намекаемым в старинной книге, полной головоломок.

Конечной целью было обменять копию на десяти килограммовую золотую сову, инкрустированную драгоценными камнями, стоимостью около 150 000 евро. Однако путь настоящей совы был далек от простого.

В какой-то момент она попала в процедуру банкротства. В 2009 году единственный человек, знавший местонахождение Золотой Совы, скончался. Перед своей кончиной он оставил надежное сообщение с точными координатами сокровища в местном нотариальной конторе. Спор из-за сообщения продлил предприятие охоты.

Наконец, в 2021 году местонахождение охоты было пересмотрено. С помощью судебного пристава старую, ржавую копию заменили на новую. Охота привлекла многих участников благодаря переизданию таинственной книги. Сейчас, с настоящим концом в пределах досягаемости, бронзовая копия ждет свою драгоценную пару.

Охота за Золотой Совой, продолжающаяся впечатляющие три десятилетия, не единственная затяжная охота в истории. Книга Байрона Пресса "Секрет", выпущенная в 1982 году, инициировала всемирную охоту за двенадцатью сундуками с сокровищами, спрятанными в неразглашаемых местах в Соединенных Штатах и Канаде. На данный момент найдено три, а девять все еще остаются неуловимыми.

Если настоящая Золотая Сова будет найдена, она, скорее всего, привлечет международное внимание из-за своей стоимости и загадочного прошлого в Европейском Союзе. Несмотря на многочисленные попытки, местонахождение сокровища внутри границ ЕС остается неизвестным, добавляя к его очарованию.

В попытках разгадать загадку различные международные организации, в том числе Европейский Союз, выразили заинтересованность в поддержке поиска, чтобы сохранить культурное наследие и решить загадку.

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