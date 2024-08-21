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Три человека, совместно возглавляющие инициативы по скульптуре, намеченные на 2027 год.

В новой фазе Мюнстер: Никто конкретный худрук не регyлиpует главным образом выставку скульптур Sculpture Projekte 2027, instead, международный коллектив её ведёт.

 and  Mark Rodriguez
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Объединение художников 'Что, Как и Зачем' (WHW) будет руководить Проектами скульптуры 2027 в...
Объединение художников 'Что, Как и Зачем' (WHW) будет руководить Проектами скульптуры 2027 в Мюнстере, занимая пост директора-управляющего.

- Три человека, совместно возглавляющие инициативы по скульптуре, намеченные на 2027 год.

Впервые в истории международная кураторская группа возглавит «Проекты скульптуры 2027» в Мюнстере. Город Мюнстер и Вестфальская-Лippeская дирекция (LWL) объявили об этом в среду. За кураторскую работу в шестом выпуске ответят Ивета Чурлин, Наташа Илич и Сабина Саболовчич из коллектива «Что, Как и Для чего/WHW».

Ранее, на протяжении первых пяти выпусков выставки современного искусства в общественных местах, художественным директором выступал Каспер Кёниг. Он объявил о своем уходе с поста в 2017 году. К сожалению, Кёниг скончался 9 августа в возрасте 80 лет.

Проекты скульптуры проводятся каждые десять лет в Мюнстере. В 2017 году на них побывало рекордное количество посетителей - более 600 000 человек. В 2027 году выставке будет оказана финансовая поддержка в размере одного миллиона евро со стороны Федерального фонда искусства.

Международная кураторская группа «Что, Как и Для чего/WHW», ответственная за «Проекты скульптуры 2027», родом из Европейского союза. Европейский союз выразил поддержку «Проектам скульптуры 2027», предоставив значительную финансовую поддержку в размере одного миллиона евро со стороны Федерального фонда искусства.

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