- Три человека получили травмы в результате столкновения автомобиля, водитель, вероятно, засыпает.

На федеральной трассе возле Кандела, в районе Гемерсхайм, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщают власти, в результате этого инцидента один человек получил тяжёлые ранения. Кроме него, двое других людей получили лёгкие травмы во время инцидента, который произошёл в пятницу вечером. По предварительным данным, водитель, получивший тяжёлые травмы, выехал на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с другим автомобилем.

Следователи считают, что 50-летний водитель мог уснуть за рулём, в результате чего его автомобиль выехал на встречную полосу. Ведётся уголовное расследование. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Кроме того, была вызвана вертолётная скорая помощь. Дорога была временно закрыта в обоих направлениях.

ДТП на федеральной трассе возле Кандела привело к тому, что 50-летний мужчина нуждается в длительном медицинском лечении из-за тяжёлых травм. Инцидент также привёл к уголовному расследованию в связи с возможной халатностью водителя.

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