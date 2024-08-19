- Три человека получили серьезные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, в котором участвовала 17-летняя женщина за рулем.

Три человека, в том числе 17-летний, 36-летний и 85-летний, получили тяжёлые травмы в результате дорожной аварии. Юный водитель, за рулём, имела пожилого мужчину в качестве сопровождающего, как предписано её правами на обучение вождению. Как сообщается, 17-летняя девушка не справилась с крутым поворотом на дороге L30, соединяющей Гриммен и Бартмансхаген, в результате чего автомобиль сделал 360-градусный поворот, съехал с дороги вправо и врезался лоб в лоб в дерево.

17-летнюю девушку доставили вертолётом в больницу. Пожилый пассажир и 36-летний пассажир также получили тяжёлые травмы и были доставлены в больницу на скорой помощи. Трое из района Ростока. Дорога была полностью перекрыта в течение примерно часа для уборки обломков.

Авария на дороге L30 привела к тяжёлым травмам всех трёх человек. После происшествия были введены строгие меры безопасности для молодых водителей, обучающихся вождению, чтобы предотвратить подобные аварии в будущем.

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