- Три человека получили ранения в результате столкновения в районе Цвиккау.

В результате ДТП, в которое были вовлечены два автомобиля в Schönberg, пострадали три человека, как сообщается в сводках полиции Звикау. Как указано, 41-летний водитель не уступил дорогу на перекрестке в понедельник днем, что привело к столкновению с автомобилем 61-летнего водителя. Основной водитель и водитель старшего возраста получили серьезные травмы, в то время как 15-летний пассажир второго автомобиля получил легкие травмы. Все трое были доставлены в больницу для дальнейшего лечения.

Оба автомобиля были эвакуированы, а перекресток был полностью перекрыт в течение примерно 2 часов. Предварительная оценка ущерба составляет около 40 000 евро.

ДТП произошло в районе Звикау, конкретно в городе Schönberg. В дальнейшем, вовлеченные в аварию автомобили и место происшествия были эвакуированы из Звикау.

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