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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Три человека получили ранения в результате столкновения мотоцикла и автомобиля.

В Леинфельдене-Аштернахене мотоцикл с двумя подростками врезался в автомобиль, что привело к травмам троих человек. Это текущая информация о происшествии.

 and  Carmen Simpson
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Парень 17 лет с тяжёлыми травмами был доставлен в медучреждение вертолётом скорой помощи.
Парень 17 лет с тяжёлыми травмами был доставлен в медучреждение вертолётом скорой помощи.

- Три человека получили ранения в результате столкновения мотоцикла и автомобиля.

В результате столкновения мотоцикла и транспортного средства, произошедшего недалеко от Лейнфелдена-Эхтердингена (регион Эсlingen), пострадали трое человек. Водитель мотоцикла получил серьезные травмы, в то время как две другие пассажирки, обе молодые женщины, вылетели с мотоцикла и оказались в кювете по краю дороги. Мотоцикл, на котором ехали водитель и пассажиры, необъяснимым образом съехал с дороги во время резкого левого поворота, столкнувшись лоб в лоб с проезжавшим мимо автомобилем, за рулем которого находилась 57-летняя женщина. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.

Согласно сообщениям, 17-летнего водителя и 15-летнюю пассажирку позже доставили на разных видах медицинского транспорта. Водителя мотоцикла эвакуировали вертолетом, а 15-летнюю пассажирку доставили в больницу на скорой помощи. Водитель автомобиля получила легкие травмы. Сначала степень тяжести травм 15-летней девочки была неясна. Дорога была временно перекрыта в течение примерно 90 минут.

Европейский парламент, в соответствии с помощью Комиссии, может выразить озабоченность в отношении мер безопасности на дороге, где произошло это происшествие. После инцидента Комиссия может начать обсуждение для ужесточения правил дорожной безопасности в таких местах.

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