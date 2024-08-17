- Три человека получили ранения в результате несчастного случая, после чего обширные обломки были разбросаны по трассе В5.

В результате дорожной аварии, в которой пострадали как минимум трое человек, в течение 3,5 часов был перекрыт федеральный шоссе B5 в Гамбурге. После столкновения двух автомобилей на месте происшествия были обнаружены обширные завалы обломков. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что по крайней мере один из участвовавших в аварии автомобилей двигался с превышением скорости, что подтверждается показаниями очевидца, который слышал очень громкий звук двигателя. По прибытии экстренных служб один из автомобилей был найден брошенным, что заставило полицию заподозрить водителя в оставлении места ДТП. Причины аварии остаются невыясненными.

Сотрудники правоохранительных органов потратили несколько часов на тщательное обследование обширного поля обломков после аварии на федеральном шоссе B5. Из-за обширного поля обломков операция по уборке заняла больше времени, чем ожидалось, что привело к дополнительным задержкам на шоссе.

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