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Федеральные земли ГерманииНовостиФедеральная дорога

Три человека получили ранения в результате лобового столкновения, к счастью, ребенок, участвовавший в этом, выжил невредимым.

В ходе опасной обгона происходит столкновение с встречным автомобилем, в результате чего трое людей получают травмы, некоторые из них тяжелые. К счастью, ребенок в машине не пострадал.

 and  Yaroslav Smith
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В результате прямого столкновения трое человек получили травмы, ноiatedlyxin, младенец остался цел...
В результате прямого столкновения трое человек получили травмы, ноiatedlyxin, младенец остался цел и невредим.

- Три человека получили ранения в результате лобового столкновения, к счастью, ребенок, участвовавший в этом, выжил невредимым.

На федеральной трассе 53 близ Крёва (под юрисдикцией Бернкастелль-Витлих) произошла лобовая авария между двумя автомобилями, в результате которой пострадали трое человек. По данным правоохранительных органов, 33-летний водитель пытался обогнать другое транспортное средство по встречной полосе, что привело к столкновению. Он получил серьезные травмы, в то время как его 24-летний пассажир получил лишь незначительные ранения. К счастью, младенец, находившийся на заднем сиденье первого автомобиля, не пострадал. 58-летний водитель второго автомобиля также получил незначительные травмы. 33-летний водитель пытался сменить полосу движения в неопределенном месте, в результате чего оба автомобиля были полностью уничтожены, что привело к временному закрытию дороги.

Авария произошла на федеральной дороге 53, что ненадолго нарушило движение транспорта. Несмотря на серьезность аварии, федеральная дорога была вновь открыта после уборки обломков.

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