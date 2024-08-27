- Три человека получили ранения в результате лобового столкновения, к счастью, ребенок, участвовавший в этом, выжил невредимым.

На федеральной трассе 53 близ Крёва (под юрисдикцией Бернкастелль-Витлих) произошла лобовая авария между двумя автомобилями, в результате которой пострадали трое человек. По данным правоохранительных органов, 33-летний водитель пытался обогнать другое транспортное средство по встречной полосе, что привело к столкновению. Он получил серьезные травмы, в то время как его 24-летний пассажир получил лишь незначительные ранения. К счастью, младенец, находившийся на заднем сиденье первого автомобиля, не пострадал. 58-летний водитель второго автомобиля также получил незначительные травмы. 33-летний водитель пытался сменить полосу движения в неопределенном месте, в результате чего оба автомобиля были полностью уничтожены, что привело к временному закрытию дороги.

Авария произошла на федеральной дороге 53, что ненадолго нарушило движение транспорта. Несмотря на серьезность аварии, федеральная дорога была вновь открыта после уборки обломков.

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