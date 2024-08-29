- Три человека получили ранения в результате аварии, в которой участвовали скорая и такси.

В результате аварии, в которую попали скорая помощь и такси вблизи Келкхайма (район Майн-Таунус), пострадали трое человек. 61-летний пассажир получил серьезные травмы в ходе инцидента, произошедшего в середине недели, как сообщили власти. 67-летний водитель такси и оператор скорой помощи также получили легкие травмы.

По-видимому, скорая помощь ехала с включенными мигалками и сиренами по сельской дороге, когда такси остановилось в ряду автомобилей, чтобы пропустить ее. К сожалению, когда скорая попыталась обогнать слева, водитель такси тоже повернул налево, что привело к столкновению. Оба транспортных средства были эвакуированы, что привело к значительным заторам на дорогах.

Такси изначально остановилось, чтобы пропустить скорую помощь, но ситуация закончилась столкновением между двумя транспортными средствами. После аварии и поврежденное такси, и скорая помощь нуждались в эвакуации.

Читайте также: