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Федеральные земли ГерманииНовостиТакси.

Три человека получили ранения в результате аварии, в которой участвовали скорая и такси.

При выполнении обгонного маневра скорая помощь врезается в такси. Один из пассажиров получает serious（тяжкие） травмы.

 and  Ksenia Johnson
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Три человека пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи и такси
Три человека пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи и такси

- Три человека получили ранения в результате аварии, в которой участвовали скорая и такси.

В результате аварии, в которую попали скорая помощь и такси вблизи Келкхайма (район Майн-Таунус), пострадали трое человек. 61-летний пассажир получил серьезные травмы в ходе инцидента, произошедшего в середине недели, как сообщили власти. 67-летний водитель такси и оператор скорой помощи также получили легкие травмы.

По-видимому, скорая помощь ехала с включенными мигалками и сиренами по сельской дороге, когда такси остановилось в ряду автомобилей, чтобы пропустить ее. К сожалению, когда скорая попыталась обогнать слева, водитель такси тоже повернул налево, что привело к столкновению. Оба транспортных средства были эвакуированы, что привело к значительным заторам на дорогах.

Такси изначально остановилось, чтобы пропустить скорую помощь, но ситуация закончилась столкновением между двумя транспортными средствами. После аварии и поврежденное такси, и скорая помощь нуждались в эвакуации.

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