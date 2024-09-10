- Три человека получили ранения в двух отдельных инцидентах на трассе А4.

Два отдельных инцидента на А4 привели к травмам троих человек. В ранние часы 49-летний водитель не справился с управлением своего автомобиля между съездами Глаухау-Ост и Хеннигсдорф-Заксенхейм из-за аквапланирования. Его автомобиль столкнулся с грузовиком, как сообщили власти. Грузовик перевернулся, оба водителя получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

Позже в тот же день, 66-летний водитель неожиданно направил свой автомобиль в грузовик во время пробки, вызванной первым инцидентом, на пике участка отдыха Ангерберг. Его также доставили в больницу.

Дорога в направлении Дрездена была полностью закрыта из-за этих инцидентов, сначала между съездами Глаухау-Ост и Хеннигсдорф-Заксенхейм, а затем между Глаухау-Вест и Глаухау-Ост. Общий ущерб, по оценкам, превысит 100 000 евро.

Ошибки 66-летнего водителя привели к тому, что он столкнулся с другим грузовиком на участке отдыха Ангерберг. После череды событий в течение дня А4 потребовала переориентировать несколько автомобилей, в том числе его, из-за значительных повреждений.

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