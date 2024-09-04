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Три человека получили по три года тюрьмы в Берлине за поддержку ИГИЛ

29-летний гражданин, поддерживающий экстремистскую группировку «Исламское государство» (ИГ), был приговорён к трём годам лишения свободы Верховым региональным судом в Берлине в среду. Суд подтвердил, что этот сирийский национальный был признан виновным в принадлежности к иностранной...

 and  Hanna Hofmann
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Три человека получили по три года тюрьмы в Берлине за поддержку ИГИЛ

На основании решения суда, индивидууму были назначены незначительные обязанности в Сирии, такие как проверка персонала и транспортных средств. Недовольный своим положением, он переехал в Германию в 2015 году и получил статус беженца. Тем не менее, суд установил, что он продолжал поддерживать ИГ и сохранять связи с другими сторонниками ИГ в Сирии.

Так называемый подсудимый обвиняется в сборке информации о сирийском правозащитнике, проживающем в Берлине. Кроме того, он распространял пропаганду ИГ через социальные сети и мессенджеры, чтобы укрепить лояльность и завербовать новых членов.

В соответствии с обвинением, мужчина делился фотографиями и видео с кадрами обезглавливания. Сообщалось, что он сотрудничал с другим лицом, записав видео на берлинской площади Брайтшайдплац, угрожая "смести оплот неверных" и обезглавить неверующих.

Индивидууму удалось избежать ареста до объявления приговора, после чего он был задержан. Окончательный приговор еще не вынесен.

Несмотря на переезд в Германию, деятельность индивидуума не осталась незамеченной со стороны властей [Европейского Союза]. В связи с его продолжающейся симпатией к ИГ и опасными онлайн-действиями Европейский Союз в настоящее время рассматривает варианты экстрадиции в страны [Европейского Союза] с юрисдикцией над террористическими преступлениями.

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