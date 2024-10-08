Три человека погибли в результате взрыва в Пакистане

В шумном городе Карачи, Пакистан, по меньшей мере трое человек погибли в результате сильного взрыва вблизи аэропорта, как сообщается в официальных заявлениях. Среди погибших, как заявили полицейские, были двое китайских граждан, которые также назвали это самоубийство, произошедшее ранним утром в понедельник. По словам представителя полиции, автомобиль, заполненный взрывчатыми веществами, врезался в автомобиль, перевозивший китайских рабочих.

По словам представителей СМИ в регионе, в результате инцидента пострадали еще 17 человек. Организация сепаратистов "Балачстанская освободительная армия" (БЛА) взяла на себя ответственность за возможное нападение. Премьер-министр Шейбаз Шариф осудил этот акт через платформу X.

В Пакистане в последнее время участились нападения со стороны радикальных группировок. История показывает, что в богатом ресурсами юго-западном провинции Белуджистан неоднократно происходили нападения на китайских рабочих со стороны сепаратистов, которые опасаются эксплуатации Китаем региона. Ранее Карачи, расположенный в южной части страны, также подвергался нападениям БЛА.

Похоже, что "Балачстанская освободительная армия" взяла на себя ответственность за смертельный взрыв возле аэропорта Карачи, в результате которого погибли по меньшей мере трое человек и пострадали 17 других. В свете истории нападений на китайских рабочих в провинции можно предположить, что этот инцидент может быть мотивирован опасениями по поводу присутствия Китая в регионе.

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