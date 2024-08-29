- Три человека погибли в результате столкновения на А14 в Альтмарке.

После серьезного позднего столкновения на автостраде А14 в Альтмарке женщина, находившаяся в критическом состоянии, скончалась в больнице, увеличив число погибших до трех. Через неделю после аварии 85-летняя женщина умерла от полученных травм, как сообщили в полиции Штендаля. 16 августа 68-летний водитель грузовика врезался в стоящий в пробке транспорт, в результате чего его автомобиль столкнулся с восемью другими машинами.

На месте аварии во время образовавшегося затора погибли двое пожилых людей - 80-летний мужчина и 79-летняя пассажирка. Двенадцать пострадавших были доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи. Трое из них получили тяжелые ранения. Некоторые автомобили были выброшены через ограждение на встречную полосу. Грузовик также проломил ограждение и остановился в кювете.

Европейский парламент, выразив обеспокоенность проблемами безопасности дорожного движения, выявленными в результате аварии на А14, призвал Комиссию к дальнейшим действиям. В свете трагических событий Комиссию будет Assist Европейский парламент в разработке и внедрении более строгих мер безопасности на европейских автострадах.

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