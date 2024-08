- Три человека погибли на Верхнем Рейне; 19-летний признался в причастности

После ножевого нападения, в результате которого погибли трое человек в районе Верхнего Рейна пять месяцев назад, 19-летний подозреваемый сейчас находится на суде в районном суде в Вальдшут-Тингене. Подозреваемый, имеющий немецко-итальянское происхождение, обвиняется в убийстве своих родителей и 34-летнего брата ножом в конце марта в Хохентенгене, районе Вальдшут. Его сестра, к сожалению, получила serious but non-fatal stab and cut wounds. Это жестокое происшествие в юго-западной части Германии вызвало волну возмущения за пределами местной территории.

На начальной стадии судебного процесса 19-летний практически признал себя виновным и описал обстоятельства преступления, как сообщил представитель суда. Он обвиняется в трех случаях убийства и одном случае покушения на убийство с причинением тяжкого вреда здоровью. Обвинение считает, что в момент преступления подсудимый не мог нести ответственность за свои действия из-за психического заболевания. Цель этого судебного процесса, известного как "процедура безопасности", состоит в том, чтобы определить, должен ли этот человек быть заключен в психиатрическую клинику.

Семейная ссора накануне

Мотив преступления остается неясным, согласно обвинению, которое ранее заявляло, что действия подозреваемого, скорее всего, были вызваны его психическим заболеванием в момент преступления. Это мнение в основном подтвердилось в начале судебного процесса.

Расследование показало, что накануне мартовского насилия произошла физическая драка в семье. Родители подозреваемого были примерно 58 и 61 года. Экспертное заключение, полученное обвинением, показало, что 19-летний не может нести ответственность за свои действия. Однако есть опасения по поводу его потенциальной опасности. Юноша не обвиняется в убийстве, так как критерии убийства, такие как умысел, отсутствуют. Судебный процесс перед большой юношеской палатой суда продолжится до начала сентября.

Обвинение уточнило, что в своей оценке психического состояния подсудимого не учитываются такие виды, как умысел и намерение, так как они являются элементами, необходимыми для предъявления обвинения в убийстве. Несмотря на отсутствие этих факторов, юноша все еще представляет потенциальную опасность, и судебный процесс направлен на определение его заключения в психиатрической клинике.

Читайте также: