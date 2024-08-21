Три человека обвиняются в смерти сотрудника федерального исправительного учреждения, который непреднамеренно подверг себя воздействию смертельной корреспонденции, содержащей фентанил.

(AP) – Вторник стал днем, когда федеральный заключенный и двое других лиц были обвинены в планировании поставки наркотиков в тюрьму в Калифорнии, где недавно умер сотрудник отделения почты после контакта с письмом, якобы пропитанным фентанилом и другими токсичными веществами.

По данным прокуроров, заключенный, содержащийся в Федеральной исправительной колонии в Атвотере, Калифорния, по имени Джамар Джонс, сотрудничал со Стефани Феррейра, жительницей Эвансвилла, Индиана, и Джерменом Руддом III, из Венцвилла, Миссури, чтобы контрабандой пронести наркотики в тюрьму. Они маскировали поставку под "законную почту" от адвокатской конторы, согласно расследованию.

Сотрудник отделения почты тюрьмы Марк Фишер почувствовал себя плохо 9 августа, вскоре после того, как обработал письмо, адресованное Джонусу. Письмо содержало несколько страниц, которые, по словам ФБР, были "намочены", то есть пропитаны наркотиками.

Как указано в ходатайстве ФБР, через пять минут Фишер начал терять равновесие и запросил медицинскую помощь, сказав коллеге: "Мне нехорошо, это поднимается по руке". Его доставили в больницу, где он скончался через два часа.

Причина смерти Фишера все еще не установлена, ожидаются результаты токсикологических анализов, указано в ходатайстве.

Широко распространено заблуждение, что даже легкое прикосновение к фентанилу может привести к передозировке, и исследования показывают, что риск фатальной передозировки из-за случайного воздействия относительно низок.

В судебных документах не указан адвокат Джонса; он должен предстать перед судом по обвинению в Фресно на следующей неделе. Номер телефона, указанный для Феррейры в общедоступных записях, не имел функции голосовой почты. Немедленно не удалось найти рабочие номера телефона для Рудда.

Смерть Фишера стала еще одним серьезным инцидентом в Бюро тюрем, которое управляет 122 федеральными тюрьмами и в последние годы столкнулось с многочисленными проблемами, в том числе распространенным сексуальным насилием, преступным поведением сотрудников, хронической нехваткой персонала, побегами и высокопрофильными смертями.

В 2019 году агентство начало делать ксерокопии писем заключенных и другой почты во многих федеральных исправительных учреждениях по всей стране вместо доставки оригинальных пакетов, что является мерой по борьбе с контрабандой синтетических наркотиков.

В 2023 году группа законодателей-бипартийцев внесла законопроект, обязывающий директора Бюро тюрем разработать стратегию перехвата фентанила и других синтетических наркотиков, отправляемых по почте в федеральные тюрьмы по всей стране. Этот законопроект столкнулся с препятствиями в Палате представителей.

После трагической смерти сотрудника отделения почты Бюро тюрем подверглось критике за свою реакцию на инциденты, включая распространенное сексуальное насилие, преступное поведение сотрудников, хроническую нехватку персонала, побеги и высокопрофильные смерти. В ходе расследования было установлено, что американский заключенный Джамар Джонс, а также Стефани Феррейра и Джермен Рудд были вовлечены в план контрабанды наркотиков в тюрьму под видом законной почты.

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