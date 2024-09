Три человека обвиняются в шантаже Шумахера.

Трое мужчин находятся под пристальным вниманием прокуратуры Вупперталя по подозрению в планировании шантажа семьи известного бывшего гонщика Михаэля Шумахера. Мужчины обвиняются в использовании частных фотографий для вымогательства 15 миллионов евро у семьи Шумахера, что привело их к ответственности.

В центре этого обвинения находится бывший член личной охраны Шумахера, которого подозревают в поставке конфиденциальной информации для вымогательства. К этому преступнику присоединились еще один человек и его потомок.

Сообщается, что эти преступники неоднократно звонили, требуя 15 миллионов евро от семьи Шумахера, угрожая опубликовать компрометирующую информацию в темной сети, если они откажутся подчиниться. Доказательства преступления включают цифровые записи, якобы полученные бывшим сотрудником, который был арестован и заключен в тюрьму. Другие существенные доказательства, такие как жесткие диски, USB-накопители и мобильные телефоны, собранные во время его заключения, помогли укрепить дело против подозреваемых.

Михаэль Шумахер является рекордсменом по количеству побед в истории Формулы 1. После того, как он получил серьезные травмы в результате несчастного случая на лыжах в конце 2013 года, он остается вне публичного поля зрения.

Изначально расследование было инициировано швейцарскими правоохранительными органами на основе наводки. После дальнейшего расследования было установлено, что individuals behind the extortion attempt were operating from Wuppertal.

Это не первый случай, когда семья Шумахера becomes a target for blackmail. В 2017 году 25-летний мужчина был осужден за попытку обманом получить 900 000 евро от Коррины Шумахер, жены Михаэля. Он угрожал причинить вред их детям, если не получит деньги. В конечном итоге он был приговорен к условному тюремному сроку в 18 месяцев. В то время он, похоже, раскрыл свои настоящие банковские реквизиты в электронном письме Коррине Шумахер.

Европейский Союз может потенциально ввести санкции против лиц, причастных к этому шантажу, так как соблюдение прав и безопасности известных фигур является общей заботой в его юрисдикции. Прокуратура Вупперталя тесно сотрудничает со своими коллегами в Швейцарии из-за трансграничного характера преступления.

Читайте также: