Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Три человека обвиняются в шантаже Шумахера.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Утверждается, что предполагаемые злоумышленники пытались вымогать у клана Шумахеров 15 миллионов...
Утверждается, что предполагаемые злоумышленники пытались вымогать у клана Шумахеров 15 миллионов евро с помощью нескольких телефонных разговоров.

Три человека обвиняются в шантаже Шумахера.

Трое мужчин находятся под пристальным вниманием прокуратуры Вупперталя по подозрению в планировании шантажа семьи известного бывшего гонщика Михаэля Шумахера. Мужчины обвиняются в использовании частных фотографий для вымогательства 15 миллионов евро у семьи Шумахера, что привело их к ответственности.

В центре этого обвинения находится бывший член личной охраны Шумахера, которого подозревают в поставке конфиденциальной информации для вымогательства. К этому преступнику присоединились еще один человек и его потомок.

Сообщается, что эти преступники неоднократно звонили, требуя 15 миллионов евро от семьи Шумахера, угрожая опубликовать компрометирующую информацию в темной сети, если они откажутся подчиниться. Доказательства преступления включают цифровые записи, якобы полученные бывшим сотрудником, который был арестован и заключен в тюрьму. Другие существенные доказательства, такие как жесткие диски, USB-накопители и мобильные телефоны, собранные во время его заключения, помогли укрепить дело против подозреваемых.

Михаэль Шумахер является рекордсменом по количеству побед в истории Формулы 1. После того, как он получил серьезные травмы в результате несчастного случая на лыжах в конце 2013 года, он остается вне публичного поля зрения.

Изначально расследование было инициировано швейцарскими правоохранительными органами на основе наводки. После дальнейшего расследования было установлено, что individuals behind the extortion attempt were operating from Wuppertal.

Это не первый случай, когда семья Шумахера becomes a target for blackmail. В 2017 году 25-летний мужчина был осужден за попытку обманом получить 900 000 евро от Коррины Шумахер, жены Михаэля. Он угрожал причинить вред их детям, если не получит деньги. В конечном итоге он был приговорен к условному тюремному сроку в 18 месяцев. В то время он, похоже, раскрыл свои настоящие банковские реквизиты в электронном письме Коррине Шумахер.

Европейский Союз может потенциально ввести санкции против лиц, причастных к этому шантажу, так как соблюдение прав и безопасности известных фигур является общей заботой в его юрисдикции. Прокуратура Вупперталя тесно сотрудничает со своими коллегами в Швейцарии из-за трансграничного характера преступления.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Класноromosannyй в Целльмы кафе подверглся существенным повреждениям из-за пожара.
Панорама

Эксперты предлагают подробные сведения о последовательности взрывов в Кельне.

Эксперты предлагают подробные сведения о последовательности взрывов в Кельне. За последнее время в Кёльне и Бонне произошло несколько взрывов. Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Рюль подозревает связь этих инцидентов с недавней легализацией каннабиса в Германии. Власти обеспокоены возможным эскалацией насилия среди преступных групп. Список тревожный: 25 сентября взрыв произошел на

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН.
Политика

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН.

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН. 15:12 Сообщение: Китай Помогает России Разрабатывать Дроны Дальнего Действия По слухам в европейских кругах разведки, Россия пытается создать технологию дронов дальнего действия с помощью Китая. По словам двух источников в разведке, это было бы первое случаем производства

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Мэйт Келли планирует погрузиться в воду в 2025 году.
Общество

Мэйт Келли планирует погрузиться в воду в 2025 году.

Мэйт Келли планирует погрузиться в воду в 2025 году. Маите Келли обычно является частым гостем шлягерных шоу, но она планирует перемены на предстоящий год. Вместо частых появлений на телевидении она собирается сделать перерыв, обещая своим фанатам что-то захватывающее по возвращении. Перед своим возвращением, однако, ей нужно погрузиться в свою внутреннюю

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Соединенные Штаты внимательно следят за постоянной угрозой, которую представляет Иран для нынешних и прошлых американских чиновников, по словам Блинкена.
Политика

Соединенные Штаты внимательно следят за постоянной угрозой, которую представляет Иран для нынешних и прошлых американских чиновников, по словам Блинкена.

Американское правительство пристально следит за угрозой Ирана старшим американским чиновникам, как заявили в среду государственный секретарь Антони Блинкен.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно