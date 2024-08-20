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Три человека обвиняются в Бад-Ойенхаузене

В июне трагический инцидент омрачил празднование окончания обучения выпускников в Восточной Вестфалии, в результате чего погиб 20-летний человек. Обвинение в непредумышленном убийстве предъявлено главному подозреваемому.

 and  Ksenia Johnson
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Символы траура типа цветов, свечей и личных соболезнований украшают дерево в общественном парке...
Символы траура типа цветов, свечей и личных соболезнований украшают дерево в общественном парке Бад-Ойзенхаузена. В результате были предъявлены обвинения.

- Три человека обвиняются в Бад-Ойенхаузене

Примерно через два месяца после смертельного нападения на 20-летнего в Курпарке, Бад-Ойенхаузен, прокуратура в Билефельде предъявила обвинения трем лицам. 18-летний сирийский подозреваемый обвиняется в убийстве, нападении и ограблении уязвимой жертвы. В то же время его двое немецких сообщников, оба 19 лет, обвиняются в причинении тяжких телесных повреждений и завладении краденым. Региональный суд в Билефельде решит, можно ли предъявить обвинения.

По словам прокурора Christophe Mackel, инцидент произошел после спора в ночь на 23 июня. Жертва отдыхала на скамейке после выпускного вечера, когда банда, окружавшая основного подозреваемого, подступила к ним. Завязалась физическая драка, в результате которой 20-летний получил смертельные удары ногами, когда уже лежал на земле. Он скончался в больнице от тяжелых травм мозга. Один из 19-летних обвиняется в получении краденого за то, что якобы забрал деньги из кармана жертвы на груди.

Ранее газета "Вестфальская газета" освещала обвинения.

20-летняя жертва получила телесные повреждения во время нападения, в частности, смертельные удары ногами, когда уже лежала на земле. 19-летнего обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений жертве.

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