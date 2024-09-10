Три человека из Израиля погибли на переходе Алленби, на границе между Западной стороной и Иорданией.

Власти аэропортов Израиля, управляющие пограничным пунктом на мосту Алленби с Иорданией, сообщили, что трое погибших работали на этом объекте.

"Террорист в упор расстрелял троих сотрудников моста Алленби", - заявил Алекс Чен, руководитель пункта пропуска, который затем и нейтрализовал нападавшего.

Мост Алленби в основном используется палестинцами и туристами. Жители Израиля не имеют права им пользоваться.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что "террорист проник на мост Алленби из Иордании на грузовике, вышел из машины и открыл огонь по израильским сотрудникам безопасности".

"Трое израильских граждан скончались от полученных ранений в результате нападения", - объявил ЦАХАЛ, добавив, что преступник был убит. ЦАХАЛ также опубликовала фотографию якобы использованного в нападении оружия.

Израильская полиция сообщила о "нескольких жертвах на месте", а также подтвердила, что подозреваемый был обезврежен.

Предварительное расследование, проведенное иорданскими властями, установило, что стрелком был Махер Диаб Хусейн Аль-Джази, житель Иордании из Аль-Хусейнии в мухафазе Маан к югу от Аммана.

Аль-Джази действовал в одиночку, согласно Министерству внутренних дел Иордании, которое также сообщило, что он использовал коммерческий грузовик для перевозки товаров из Иордании в секторе Газа. Местные власти сейчас координируют репатриацию тела Аль-Джази для захоронения в Иордании.

Брат Аль-Джази, Шади Аль-Джази, заявил, что его семья узнала о трагической участи своего брата из спутникового телевидения. Он предположил, что недовольство его брата нападениями Израиля на ХАМАС в Газе могло быть мотивирующим фактором.

"Он часто пересекал мост как водитель грузовика, разгружая свой автомобиль в Израиле, а затем возвращаясь в Иорданию. Но его огорчение по поводу палестинского вопроса, свидетельство кровавых событий в Газе и общее чувство солидарности палестинцев среди нас всех могло подтолкнуть его к действиям", - прокомментировал он jordansky медиа-портал Ammon.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение, назвав троих израильтян "жертвами отвратительного террориста".

На заседании правительства Нетаньяху заявил: "Израиль окружен агрессивной идеологией, возглавляемой злым осью Ирана".

Иорданское правительство также осудило действия стрелка, заявив, что "Иордания осуждает и condemns насилие и целенаправленное нападение на гражданских лиц по любой причине".

Министерство, однако, намекнуло на возможную связь между экстремизмом и действиями Израиля в Газе и на Западном берегу, призвав к усилиям по "урегулированию основных проблем и снижению tensions". Иордания активно работает над достижением прекращения огня в Газе.

Инцидент произошел всего через две недели после того, как Израиль запустил одну из своих самых масштабных операций на Западном берегу в последнее время, включающую рейды, снос дорог и проведение воздушных ударов в различных частях оккупированной территории.

Напряженность на Западном берегу усилилась после того, как Израиль начал военные операции в Газе в ответ на нападения ХАМАС на южный Израиль 7 октября.

С тех пор, по данным палестинского министерства здравоохранения в Рамалле, израильские войска и поселенцы якобы убили почти 700 палестинцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Эти цифры не различают боевиков и гражданских лиц.

Все три наземных перехода между Израилем и Иорданией были временно закрыты после нападения и с тех пор открыты только для пассажирского движения.

Иордания, вторая арабская страна, подписавшая мирный договор с Израилем в 1994 году, неоднократно критиковала военные операции Израиля на Западном берегу и в Газе.

Иордания является близким союзником Соединенных Штатов, получая значительную военную помощь от Соединенных Штатов.

Инцидент с нападением на мосту Алленби широко освещался в международных новостях, многие выразили обеспокоенность усилением tensions в регионе.

После нападения многие страны призвали к деэскалации и миру в регионе, признавая потенциальное влияние на стабильность в мире.

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