Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостимир

Три человека из Израиля погибли на переходе Алленби, на границе между Западной стороной и Иорданией.

Трое гражданских жителей Израиля погибли от огнестрельных ранений на контрольно-пропускном пункте Алленби, границе между контролюемой палестинской Territory и Иорданией, по данным израильских чиновников, опубликованным в воскресенье.

 and  Anthony Ross
Время чтения 3 минут
Персонал безопасности собирается на месте нападения поблизости от перехода Алленби по воскресеньям.
Персонал безопасности собирается на месте нападения поблизости от перехода Алленби по воскресеньям.

Три человека из Израиля погибли на переходе Алленби, на границе между Западной стороной и Иорданией.

Власти аэропортов Израиля, управляющие пограничным пунктом на мосту Алленби с Иорданией, сообщили, что трое погибших работали на этом объекте.

"Террорист в упор расстрелял троих сотрудников моста Алленби", - заявил Алекс Чен, руководитель пункта пропуска, который затем и нейтрализовал нападавшего.

Мост Алленби в основном используется палестинцами и туристами. Жители Израиля не имеют права им пользоваться.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что "террорист проник на мост Алленби из Иордании на грузовике, вышел из машины и открыл огонь по израильским сотрудникам безопасности".

"Трое израильских граждан скончались от полученных ранений в результате нападения", - объявил ЦАХАЛ, добавив, что преступник был убит. ЦАХАЛ также опубликовала фотографию якобы использованного в нападении оружия.

Израильская полиция сообщила о "нескольких жертвах на месте", а также подтвердила, что подозреваемый был обезврежен.

Предварительное расследование, проведенное иорданскими властями, установило, что стрелком был Махер Диаб Хусейн Аль-Джази, житель Иордании из Аль-Хусейнии в мухафазе Маан к югу от Аммана.

Аль-Джази действовал в одиночку, согласно Министерству внутренних дел Иордании, которое также сообщило, что он использовал коммерческий грузовик для перевозки товаров из Иордании в секторе Газа. Местные власти сейчас координируют репатриацию тела Аль-Джази для захоронения в Иордании.

Брат Аль-Джази, Шади Аль-Джази, заявил, что его семья узнала о трагической участи своего брата из спутникового телевидения. Он предположил, что недовольство его брата нападениями Израиля на ХАМАС в Газе могло быть мотивирующим фактором.

"Он часто пересекал мост как водитель грузовика, разгружая свой автомобиль в Израиле, а затем возвращаясь в Иорданию. Но его огорчение по поводу палестинского вопроса, свидетельство кровавых событий в Газе и общее чувство солидарности палестинцев среди нас всех могло подтолкнуть его к действиям", - прокомментировал он jordansky медиа-портал Ammon.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение, назвав троих израильтян "жертвами отвратительного террориста".

На заседании правительства Нетаньяху заявил: "Израиль окружен агрессивной идеологией, возглавляемой злым осью Ирана".

Иорданское правительство также осудило действия стрелка, заявив, что "Иордания осуждает и condemns насилие и целенаправленное нападение на гражданских лиц по любой причине".

Министерство, однако, намекнуло на возможную связь между экстремизмом и действиями Израиля в Газе и на Западном берегу, призвав к усилиям по "урегулированию основных проблем и снижению tensions". Иордания активно работает над достижением прекращения огня в Газе.

Инцидент произошел всего через две недели после того, как Израиль запустил одну из своих самых масштабных операций на Западном берегу в последнее время, включающую рейды, снос дорог и проведение воздушных ударов в различных частях оккупированной территории.

Напряженность на Западном берегу усилилась после того, как Израиль начал военные операции в Газе в ответ на нападения ХАМАС на южный Израиль 7 октября.

С тех пор, по данным палестинского министерства здравоохранения в Рамалле, израильские войска и поселенцы якобы убили почти 700 палестинцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Эти цифры не различают боевиков и гражданских лиц.

Все три наземных перехода между Израилем и Иорданией были временно закрыты после нападения и с тех пор открыты только для пассажирского движения.

Иордания, вторая арабская страна, подписавшая мирный договор с Израилем в 1994 году, неоднократно критиковала военные операции Израиля на Западном берегу и в Газе.

Иордания является близким союзником Соединенных Штатов, получая значительную военную помощь от Соединенных Штатов.

Инцидент с нападением на мосту Алленби широко освещался в международных новостях, многие выразили обеспокоенность усилением tensions в регионе.

После нападения многие страны призвали к деэскалации и миру в регионе, признавая потенциальное влияние на стабильность в мире.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Родился и вырос в заключении, Пен перенес двухнедельное испытание, дрейфуя в открытом море посреди...
Главные темы

Один из пингвинов пропал без вести в море на две недели, возможно, из-за тайфуна.

Бездомный пингvin был найден невредимым в Японии после почти двухнедельного отсутствия, проплыв havas вполastien тиhoeона впечатляющие 45 километров (28 миль). Обрабочик пингвина охарактеризовал его как 'удивительное' и 'чудo дойное'.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Люди плавают на лодках, перевозя незаменимые товары через улицу в camionaryx ливнях из-за...
Главные темы

После посадки тайфуна Яги его разрушительное воздействие продолжается над Вьетнамом, в результате чего погибло около 200 человек.

Более 190 человек погибли во Вьетнаме по данным информационных агентств после тайфуна Яги, более 125 других числятся пропавшими без вести, в то время как разрушающие наводнения и оползни продолжают наносить ущерб.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками
Главные темы

Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками

Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками При возведении частного дома крайне важно договориться с строительной компанией о конкретном плане оплаты, чтобы защитить себя от финансовых рисков. По мнению Ассоциации частных застройщиков (АЧЗ), план оплаты должен основываться на реальном ходе строительства. Ранние и чрезмерные платежи могут

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно