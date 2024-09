Трэвис Келс стремится принести радость в голливудскую сцену, и его амбиция состоит в том, чтобы достичь этого.

"Ну ладно, поехали," - говорит он в промо, но на самом деле это было не так просто, как рассказал его менеджер Аарон Иинес в недавнем интервью CNN.

"Раньше людей не воспринимали как 'одаренных' в роли тайт-эндов, так что это было больше похоже на: 'Если ты хочешь быть в мире развлечений, тебе нужно сделать что-то неожиданное, но также дающее шанс чему-то научиться'," - вспоминает Иинес, как он говорил Келси.

Теперь мы знаем, что Келси не нашел долгосрочного романтического партнера, но он получил опыт, необходимый для начала пробиваться в Голливуд.

Иинес и его брат-близнец Андре, также управляющий Келси, знают трехкратного чемпиона Супербоула с тех пор, как он был студентом Университета Цинциннати, и помогли превратить его коммерческую карьеру и голливудские амбиции из реалити-шоу в настоящую реальность. Несмотря на то, что это всегда была амбициозная цель, Иинес сказал, что легко болеть за Келси, который не изменился со времен начала их сотрудничества.

"Он все еще тот же беззаботный парень, который просто наслаждается жизнью... Он очень укоренен в себе," - сказал Иинес.

Прошло почти восемь лет с тех пор, как Келси появился на E!, но Иинес сказал, что футболист наконец-то находится в том месте, где его голливудские амбиции руководствуются его естественными интересами.

"Трэвис будет делать то, что хочет Трэвис," - сказал Иинес, смеясь.

По мере того, как Келси продолжает укреплять свой статус одного из самых обсуждаемых звёзд в НФЛ, его агенты усердно работают над тем, чтобы подготовить его к голливудскому успеху в межсезонье - и его будущему после футбола, каким бы оно ни было.

"У нас есть много других возможностей, которые держат его в тонусе. Так что, я думаю, в конечном итоге, когда бы он ни решил перестать играть, он все равно будет очень занят, если захочет," - сказал Иинес.

‘Moonbase 8’ (2020)

После "Catching Kelce" Келси не брал никакой работы за пределами футбольного поля до 2020 года.

По словам Иинеса, они хотели сделать перерыв, чтобы переосмыслить.

"Мы хотели подождать проект, который был бы более в соответствии с тем, что он хотел бы сделать, а именно скриптовый комедийный и комедийный," - сказал Иинес.

В результате появился “Moonbase 8”, космическая комедия Showtime и A24, в которой снялись Тим Хайдеккер, Фред Армизен и Джон К. Рили. Камео Келси в пилотном эпизоде было недолгим, так как его персонаж - сатирическая версия самого себя - был убит наполовину эпизода.

Тем не менее, это был бесценный опыт для Келси.

"Работа с Армизеном, Хайдеккером и Рили и обучение у них на съемочной площадке дало ему другое представление о том, что нужно, чтобы быть в этом бизнесе," - сказал Иинес.

‘New Heights’ подкаст (2022)

Келси со-ведущий подкаста "New Heights with Jason and Travis Kelce" со своим братом, бывшим звездой Филадельфии Иглз Джейсоном Келси, с 2022 года. Сейчас в третьем сезоне, братья недавно подписали много миллионный контракт на перенос подкаста на Amazon's Wondery, который помог заключить Иинес.

"Мы хотим быть отличными партнерами. Мы хотим убедиться, что мы делаем хорошую работу, предоставляя ценность для Wondery, а затем расти этой собственности," - сказал Иинес.

Предоставление ценности так же важно для Келси, как и предоставление подлинности, что легко, когда вы ведете шоу со своим братом.

Подкаст, сказал Иинес, "позволил ему быть ближе со своим братом, чем когда-либо прежде."

‘Saturday Night Live’ (2023 и 2024)

Всего через месяц после того, как Канзас-Сити Чифс выиграли Супербоул в прошлом году, Келси вышел на сцену Studio 8H, чтобы дебютировать в качестве ведущего "Saturday Night Live".

Это было эмоциональное мгновение для Келси, который сказал во время своего монолога, что вырос, смотря это долгоживущее скетч-шоу со своей матерью Донной Келси.

"И стоять на этой сцене, ох," - сказал Келси, сдерживая слезы. "pretty surreal."

Мечта Келси о том, чтобы стать ведущим "SNL", восходит к его любви к комедии, по словам Иинеса.

"Он большой поклонник комедии, он большой поклонник фильмов. Он большой поклонник всего, что связано с развлечениями и приносит радость людям. Так что, независимо от того, смотрите ли вы, как он играет на поле, или смотрите его на 'SNL' или слушаете его на подкасте, в конце концов, это просто способ показать свою личность," - сказал он.

Следующий раз, когда Келси появился на "SNL", был в октябре, где он появился в коротком камео вместе со своей тогдашней девушкой Свифт.

‘Grotesquerie’ (2024)

Келси ранее говорил о своем интересе к комедии и о том, что он больше всего заинтересован в поиске ролей в скриптовом комедийном пространстве. Так что когда было объявлено, что он получил роль в "Grotesquerie", жутком новом триллере от продюсера Райана Мёрфи, это было немного сюрпризом для некоторых.

"Его привлек вызов драмы, которой он никогда не делал," - сказал Иинес о решении Келси сыграть в роли в следующем ночном кошмаре Мёрфи.

Также было сотрудничество с голливудским продюсером, подобным Мёрфи, в котором Иинес верил, что Келси был в надежных руках из-за его "активного участия в процессе и четкого видения для нового таланта."

"Учитывая уровень его участия, есть чувство защиты," - добавил он. "В результате, вы можете действительно жить свободно, необычным образом, чтобы исследовать и достичь того, что необходимо."

'Умнее, чем знаменитость' (2024)

В октябре зрители увидят Келси в его следующей значительной роли ведущего, когда 'Умнее, чем знаменитость' выйдет в эфир на Prime Video.

Эта возможность имела для Келси больше эмоциональной ценности, чем другие.

"Он любил телеигры в детстве," - объяснил Иинес. "Так что, я думаю, это о том, чтобы исполнить детскую мечту стать ведущим телеигры."

Келси открыто выражал свою любовь к телеиграм, упомянув в эпизоде 'New Heights', что его любимыми шоу в детстве были 'The Price is Right' и 'Family Feud'.

"Я всегда хотел стать частью этого, либо как участник, либо как ведущий," - добавил Келси.

'Счастливчик Гилмор 2' - перезапуск

Подкаст Келси дал ему сильную платформу. В результате, когда он публично выразил желание принять участие в сиквеле 'Счастливчик Гилмор' от Адама Сэндлера, Сэндлер обратил на него внимание.

К удивлению, Келси и Сэндлер стали инициаторами его камео в 'Счастливчик Гилмор 2'.

"Он связался с Сэндлером," - подтвердил Иинес со смехом, добавив, что разговор состоялся после того, как Келси уже согласился появиться в фильме.

Так же, как и зрители, Иинес упомянул, что Келси был фанатом фильмов Сэндлера в детстве, поэтому связаться с ним для сиквела было значительным моментом, который Келси назвал "мечта сбылась".

Сэндлер должен сыграть главную роль и соавтор сценария долгожданного сиквела комедии о гольфе 1996 года, который должен выйти в эфир на Netflix. Однако дата релиза пока не объявлена.

"Мы будем в восторге, потому что сцена, в которой вы снимаетесь, с такими известными гольфистами. Это будет великолепно," - сказал Сэндлер Келси в недавнем эпизоде 'New Heights.' "Вы будете очень смешными."

В конце концов, реалити-шоу оказалось той ступенькой, которую Келси нужно было преодолеть. Но, Иинес пошутил, он не планирует возвращаться к нему.

"Не нужен шоу, чтобы следить за тем, чем он занимается."

