Трэвис Келс демонстрирует интровертное поведение в присутствии Тейлор Свифт.

В июне на лондонском стадионе Уэмбли происходит необычное событие: Тейлор Свифт делает селфи за кулисами со своим бойфрендом Трэвисом Келси, принцем Уильямом и двумя его детьми. По словам матери Трэвиса, Донны Келси, это было необычное событие для звезды американского футбола.

Известный своими успехами в американском футболе и отношениями с одной из самых популярных поп-звезд мира, Тейлор Свифт, встреча с британским royalty была далекой от типичной для Трэвиса. В интервью "Extra" Донна поделилась, что встреча с британским royalty и двумя из его троих детей была "одной из самых крутых вещей" для Трэвиса. В свой 40-й день рождения принц Уильям посетил открытие концерта Тейлор Свифт на лондонском стадионе Уэмбли. Его сопровождали дочь Шарлотта и сын Джордж. За кулисами трое royalty встретились с певицей и ее бойфрендом, Трэвисом Келси, запечатлев момент на селфи. На следующий день после шоу Свифт опубликовала фотографию в Instagram, поздравив "с днем рождения, приятель! Лондонские шоу начались замечательно". Будущий король также поделился фотографией, но Трэвиса Келси не было на ней.

Несмотря на потрясающий опыт, Трэвис почувствовал себя немного не в своей тарелке на встрече, призналась его мать. Он подумал: "Когда ты встречаешь людей вроде этого, вроде royalty или Пола Маккартни или Хью Гранта... ты задумываешься, кто не вписывается в эту картину? Почему я здесь и почему мне вообще позволено разговаривать с этими людьми? Это просто не кажется правильным". Донна добавила, что ее сын хорошо справляется с такими ситуациями, будучи "довольно дружелюбным парнем".

Трэвис рассказал об этой встрече с royalty в своем подкасте "New Heights", описав Уильяма как "крутого" и "приятного в общении". Он оценил возможность, назвав это "истинным удовольствием" встретить его и его детей. Однако он initially колебался, как приветствовать royalty, размышляя, стоит ли ему поклониться, сделать реверанс или просто вести себя как "американский идиот" и пожать им руки.

Трэвис часто наслаждается пением песен ♪ Тейлор Свифт ♪ в своей машине. Во время селфи после концерта Трэвис гордо стоял рядом с ♪ Тейлор Свифт ♪ и королевской семьей.

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