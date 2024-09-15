траурные церемонии, проведенные для подростка-ученика и учителя математики, который умер от огнестрельного ранения в грузинской средней школе.

Группа людей, в том числе близкие родственники и знакомые 14-летнего Масона Шермерхорна и 53-летней Кристины Иримие, собрались, чтобы проститься на двух отдельных церемониях днем.

Эти люди были среди четырех человек, погибших 4 сентября в Апалачской школе в результате стрельбы, совершенной вооруженным автоматической винтовкой. Кроме Иримие и Шермерхорна, другой учитель и восемь учеников получили ранения.

Румынская православная служба, посвященная Иримие, проходила под звуки псалмов и гимнов, а служба чередовалась на английском и румынском языках. Ведущий священник сказал: "Мы собрались сегодня, чтобы вознести молитвы за благородную душу. Горевшие родственники, друзья, коллеги и многие люди по всей стране и за рубежом скорбят о потере дорогой жены, дочери, сестры, тети, друга, прихожанина, коллеги, учителя и соотечественника".

На поминальной церемонии в честь Шермерхорна, проходившей в гражданском центре в Джефферсоне, было много людей. Семья Масона попросила присутствующих надеть красное, его любимый цвет.

По словам его некролога, Масон любил играть в видеоигры, был поклонником Диснея и LEGO и ценил время, проведенное с семьей. Сосед Томми Пикетт вспоминал, как он менялся за последние десять лет, от любознательного мальчика до счастливого подростка, всегда смеющегося.

Иримие была известна тем, что обучала детей танцам вместе с алгеброй и была активным членом общины румынских эмигрантов в Метро Атланта. Ее служба проходила в похоронном бюро в Баффорде, за которой последовал поминальный обед в Румынской православной церкви Святых Константина и Елены.

Похороны стали еще одной возможностью для учащихся и преподавателей Апалачской школы выразить свою скорбь. В то время как другие школы округа Барроу открылись на прошлой неделе, дата возвращения учеников Апалачской школы еще не назначена.

Частная церемония прощания состоялась на прошлых выходных для 39-летнего Ричарда Аспинолла, учителя математики и координатора защиты школы. Аспинолл, вместе с Шермерхорном, Иримие и 14-летним учеником Кристианом Ангуло, был среди тех, кто погиб в результате нападения.

Церемония прощания для Ангуло запланирована на пятницу в церкви.

Местные власти предъявили обвинение в убийстве 14-летнему ученику Колту Грейю в связи со стрельбой в школе. Его отца также обвинили во втором-degree убийстве за то, что он предоставил своему сыну оружие, использованное для убийства детей.

По словам властей, подросток сдался школьным ресурсным офицерам, которые встретили его примерно через три минуты после первых выстрелов. Группа расследований Джорджии заявляет, что подросток скрывал полуавтоматическую винтовку в рюкзаке и ехал на автобусе в школу с ней.

На поминальной церемонии в честь Масона Шермерхорна его семья попросила всех надеть красное, его любимый цвет. Во время румынской православной службы в честь Кристины Иримие ведущий священник упомянул, что многие люди по всей стране и за рубежом скорбят о потере дорогого члена семьи и друга.

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