- Транзитные машины Гамбурга собирают данные о количестве пассажиров.

Увеличение использования общественного транспорта в Гамбурге В Гамбурге наблюдается заметный рост числа людей, использующих общественный транспорт. Эта тенденция, особенно на автобусах, управляемых Hochbahn и VHH, демонстрирует значительный рост, как сообщает транспортная authority города.

"В этом году, 2023, был установлен рекорд по количеству пассажиров автобусов в Гамбурге", - сказал Деннис Крамер, представляющий authority, Deutsche Presse-Agentur. "Никогда раньше столько людей не выбирали автобусные поездки в сети HVV".

В прошлом году было зарегистрировано 321 миллион пассажиров. Для сравнения, в 2019 году, до COVID, это число составляло примерно 290 миллионов.

Эта положительная тенденция не ограничивается автобусами. Общественный транспорт, такой как U-Bahn, S-Bahn и vhh.mobility, также показал увеличение, добавил Крамер. В мае и июне этого года в среднем было зарегистрировано более 2,7 миллиона пассажиров в будние дни. В апреле эта цифра была близка к 2,8 миллиона, что на 200 000 больше, чем в предыдущем году.

"Агрессивное расширение услуг в последнее время, продление периферийных соединений с помощью автобусов, а также расширение услуг экспресс-автобусов, а также привлекательный билет HVV Германия положительно повлияли на спрос на S-Bahn, Hochbahn и VHH", - сказал Крамер.

Больше пассажиро-километров для автобусов и поездов

Даже в рамках изменения расписания на 2023/2024 год число пассажиров на автобусах и поездах выросло примерно на 450 000, в среднем до 2,7 миллиона в день в рабочие дни. U-Bahn показал рост на 120 000, S-Bahn - на 79 000, а автобусы - на 247 000 пассажиров.

Крамер также сказал, что автобусы и поезда проехали больше километров в этом году по сравнению с 2023 годом. Например, U-Bahn проехала около 20 000 километров больше в первом полугодии 2024 года по сравнению с первым полугодием 2023 года, S-Bahn - примерно 100 000 километров, а автобусы - более 700 000 километров больше.

Рост использования общественного транспорта в Гамбурге в основном наблюдается на автобусах, управляемых Hochbahn и VHH, как упоминалось выше. Многие люди предпочитают пользоваться автобусами в сети HVV, что способствует рекордному числу пассажиров автобусов в 2023 году.

Кроме того, Деннис Крамер подчеркнул, что другие виды общественного транспорта, такие как U-Bahn и S-Bahn, также показали рост числа пассажиров, при этом автобусы продемонстрировали наибольший рост.

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