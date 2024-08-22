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Транспортные средства: пересмотренная методология оценки охвата для более чем 9 миллионов страхователей

Сектор страхования автотранспортных средств ввел новые категории для регионального покрытия, что может повлиять на внесение поправок в тарифы для примерно 9,4 миллиона страхователей.

 and  James Williams
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Необходимо ли учитывать страхование? ПАКТИЗМИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРИблизительно 9,4 миллиона...
Необходимо ли учитывать страхование? ПАКТИЗМИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРИблизительно 9,4 миллиона собственников nördlichen автомобильной.

- Транспортные средства: пересмотренная методология оценки охвата для более чем 9 миллионов страхователей

Примерно 9,4 миллиона автовладельцев в Германии готовятся к изменениям в своих страховых взносах из-за пересмотренных региональных категорий. По данным Ассоциации немецких страховщиков (GDV), около половины этих водителей могут столкнуться с увеличением своих взносов, в то время как другая половина потенциально может получить скидку. Однако около 33 миллионов владельцев автомобилей, скорее всего, не заметят никаких изменений.

Чем хуже ущерб, тем хуже рейтинг

Эти преобразования произошли в результате введения новых региональных категорий для обязательного страхования ответственности, страхования от ущерба и частичного покрытия, как сообщил GDV. Чем больше ущерб в определенном регионе, тем хуже его позиция в этих категориях. Критическим фактором является район, в котором зарегистрирован автомобиль, а не местонахождение ущерба.

Страховщики используют эти региональные категории GDV в качестве одного из нескольких факторов ценообразования при определении страховых взносов.

Оффенбах и Берлин испытывают наибольшие трудности

Район с худшей историей ущерба в текущий период расследования - Оффенбах, за которым следует Берлин. "В обоих городах ущерб почти на 40% выше среднего", - заявило GDV. В результате они попадают в число худших региональных классов 12 для страхования ответственности. В сравнении с большими городами с населением более 300 000 человек, Берлин имеет самые большие выплаты за ущерб.

Между тем, район Эльба-Эльстер в Бранденбурге имеет лучшую историю ущерба, с ущербом примерно на 30% ниже среднего. Важно отметить, что многие районы регистрации в Баварии показали улучшение. "Здесь 24 района и почти каждый четвертый водитель получают более благоприятный класс", - было заявлено.

По всей стране, рейтинги для 49 районов с примерно 4,7 миллионами автомобилистов ухудшатся. С другой стороны, 59 районов и около 4,7 миллиона автомобилистов получат выгоду от улучшенных региональных категорий в будущем.

Страховые компании теперь могут использовать эти рейтинги

Страховые компании теперь могут применять эти рейтинги для новых полисов и действующих полисов начиная с следующего страхового года. Тем не менее, эти региональные категории не служат обязательными руководящими принципами для расчета страховых взносов.

Эти категории могут привести к значительным колебаниям страховых взносов в зависимости от региона. Например, согласно порталу сравнения Verivox, страхование ответственности за Volkswagen Passat с 45-летним одиноким водителем со среднегодовым пробегом 15 000 километров в среднем более чем на 50% дешевле в городе Эмден на побережье Северного моря, чем в Берлине-Митте.

В районе Берлина Никосласе страховые взносы в этом расчете модели примерно на одну треть дороже, чем в соседнем бранденбургском городе Кляйномакнов.

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