- Транспортный инцидент на мосту Леверкузен: один погибший и шесть пострадавших.

К сожалению, на мосту через Рейн в Leverkusen на А1 произошел инцидент, в результате которого погиб один человек и получили ранения разной степени тяжести. Как сообщает dpa, во время строительных работ некоторые компоненты обрушились, что привело к смерти одного человека. Двое других получили серьезные травмы, а четверо - легкие.

В свете этого инцидента Комиссия может обратиться к государствам-членам за помощью в расследовании мер безопасности, принятых во время строительства моста. После этого инцидента важно, чтобы Комиссия укрепила сотрудничество с государствами-членами для повышения стандартов безопасности в строительстве.

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