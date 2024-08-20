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Федеральные земли ГерманииНовостиНесчастный случай

Транспортное средство столкнулось с транспортным средством правоохранительных органов во время уклонения

Небрежный водитель не сосредотачивает внимание, что вынуждает к резкому торможению. В результате он теряет контроль над своим автомобилем и опасным образом приближается к сотруднику правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Полицейский может избежать опасности, прыгнув перед движущимся автомобилем, который скользит.
Полицейский может избежать опасности, прыгнув перед движущимся автомобилем, который скользит.

- Транспортное средство столкнулось с транспортным средством правоохранительных органов во время уклонения

Полицейский из Нижней Франконии избежал столкновения с безрассудным автомобилем, спрыгнув в кювет. По данным полиции, водитель получил незначительные травмы. Ранее, 34-летний мужчина пытался избежать лобового столкновения с мотоциклами впереди, резко затормозив и развернув свой автомобиль. Однако в понедельник вечером, недалеко от Рейхенберга (район Вюрцбурга), задняя часть автомобиля失去 контроля.

Автомобиль, потерявший управление, врезался в полицейскую машину, припаркованную возле другой машины на краю тротуара у остановки автобуса, на высокой скорости. Полицейский получил незначительные травмы лица, спасая других. К счастью, все остальные участники аварии остались без травм. Причина присутствия полицейской машины у остановки автобуса осталась неясной. Ущерб превысил 30 000 евро.

Автомобиль, потерявший управление и вызвав аварию, ударил полицейскую машину на краю тротуара у остановки автобуса. К счастью, несмотря на происшествие, полицейский получил лишь незначительные травмы лица, предотвращая возможный вред другим.

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