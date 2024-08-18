Трансгендерные подростки возбудили судебные иски против властей Нью-Гэмпшира из-за недавно принятого закона, ограничивающего их участие в женских спортивных командах.

В суде США по округу Конкорд подана юридическая жалоба, в которой просит разрешить 15-летнему Паркеру Тиреллу играть в команде девочек по футболу и 14-летней Айрис Турмелле участвовать в прослушиваниях для команд девочек по теннису и легкой атлетике в их школах.

Вступающий в силу в понедельник закон 1205 запретит обеим девочкам участвовать в любых командах девочек в их учебных заведениях, как указано в судебных документах. Губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сануну подписал законопроект в прошлом месяце, заявив в заявлении, что он "продвигает справедливость и безопасность в женском спорте, сохраняя целостность и баланс в спортивных соревнованиях".

Организации GLAD, ACLU Нью-Гэмпшира и Goodwin Procter, представляющие девочек и их семьи, утверждают, что государственный закон лишает Тирелла и Турмелле равные образовательные возможности и дискриминирует их из-за их транссексуальной идентичности, нарушая федеральное законодательство и конституционное право на равную защиту.

В заявлении GLAD утверждается, что закон мешает девочкам получать многочисленные образовательные, социальные и физические и психические преимущества, связанные с участием в спорте, в то же время изолируя их от друзей и товарищей по команде и подвергая их дискриминации просто потому, что они транссексуальные девочки.

Юридическая жалоба рассматривается на фоне напряженной дискуссии в США в последние годы о запретах, направленных против транссексуальных спортсменов. В прошлом месяце школьный округ Южной Флориды наложил 10-дневную дисквалификацию на сотрудника, подозреваемого в том, что он позволил своей транссексуальной дочери играть в волейбол в команде девочек в 2022 и 2023 годах, нарушая государственный закон. В апреле федеральный апелляционный суд постановил, что Западная Виргиния не может применить свой антитранссексуальный закон о спорте к 13-летней девочке, нанеся удар по одному из почти двух десятков подобных законов, принятых штатами, управляемыми Республиканской партией, в последние годы.

По словам Тирелла и Турмелла, согласно иску, они идентифицируют себя как девочки с раннего детства и общаются с другими как с девочками во всех аспектах своей жизни. В иске указано, что их родители, семья, школы, сверстники и тренеры признают их девочками.

Обе девочки были диагностированы с расстройством половой идентичности, медицинским состоянием, характеризующимся эмоциональным дискомфортом, вызванным несоответствием между их полом при рождении и гендерной идентичностью, как указано в иске. Они получают лекарства для блокировки полового созревания и гормональную терапию для облегчения дискомфорта от физических атрибутов, не соответствующих их гендерной идентичности, согласно иску.

Тирелл, учащийся 10-го класса в Плимутской региональной школе, играл в команде девочек по футболу в прошлом году и с нетерпением ждал, когда сможет присоединиться к своим товарищам по команде, когда сезон возобновится позже в этом месяце.

"Играть в футбол вместе с моими товарищами по команде - это то, где я чувствую себя свободной и счастливой. Мы поддерживаем друг друга, независимо от того, выиграем мы или нет", - заявила Тирелл в заявлении. "Если меня не допустят играть в команде с другими девочками, это разорвет мои связи со многими из моих друзей, и школа станет намного сложнее для меня. Я просто хочу быть собой и учиться, играть и поддерживать своих товарищей по команде, как я делал в прошлом году".

Мать Тирелла, Сара, выразила свои опасения по поводу возможного негативного воздействия исключения дочери из команды на ее самооценку и благополучие.

"Каждый родитель хочет здоровья, счастья и чувства принадлежности для своего ребенка. Это не отличается для моего супруга и меня, как родителей транссексуальной дочери. Я боюсь отрицательных последствий для самооценки и благополучия Паркер, если ей будет отказано в возможности присоединиться к своим товарищам по команде на поле".

Турмелл, первокурсница в академии Пемброк, с нетерпением ждала прослушивания для команд девочек по теннису и легкой атлетике, согласно иску.

"Переход в старшую школу - это волнующий, новый опыт. Я играла в теннис в средней школе. Я хотела присоединиться к командам по теннису и легкой атлетике, потому что это дало бы мне возможность познакомиться с большим количеством моих новых одноклассников и ускорить мое обучение. Я транссексуальная девочка, и я идентифицирую себя как такая всю свою жизнь, в то время как мои сверстники признают меня девочкой. Я не понимаю, почему меня должны лишить тех же возможностей, что и других девочек в школе".

Мать Турмелла, Эми, выразила радость своей дочери поучаствовать в школьных спортивных командах после пережитого буллинга в средней школе.

"После участия в программе "Девушки на бегу" она также рассматривает возможность принять новый вызов, пройдя прослушивание на школьную команду по легкой атлетике. Айрис подвергалась буллингу в средней школе, и мой муж и я хотим гарантировать ее безопасность, включение и равное обращение, чтобы она могла наслаждаться позитивным и радостным опытом в старшей школе".

Нью-Гэмпшир входит в число 25 штатов, принявших законы штата, запрещающие транссексуальным студентам участвовать в спортивных командах, соответствующих их гендерной идентичности, согласно данным Movement Advancement Project, некоммерческой организации, занимающейся исследованиями.

Иск направлен против комиссара образования Нью-Гэмпшира Франка Эдельблута и других государственных и местных образовательных властей.

Губернатор Сануну, Департамент образования Нью-Гэмпшира и Управление генерального прокурора Нью-Гэмпшира пока не смогли прокомментировать.

В то время как продолжается судебная борьба, Тирелл и Турмелл твердо выражают желание стать частью своих соответствующих команд девочек по футболу, теннису и легкой атлетике в школе, как они идентифицируют себя как девочки с раннего детства и их признают такие семьи, школы и сверстники.

Несмотря на продолжающуюся судебную тяжбу и их личный опыт, если будет применен закон Нью-Гэмпшира, он потенциально может помешать Тиреллу и Турмеллу участвовать в командах девочек в их школах, лишив их многочисленных образовательных, социальных и здоровых преимуществ.

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