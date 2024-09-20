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ЭкономикаНовостиДональд Трамп

Трампу разрешено сегодня продать свои акции TMTG.

 and  Melissa Williams
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Трамп владеет существенным 57%-ным пакетом акций компании. Закрытие его позиций, скорее всего,...
Трамп владеет существенным 57%-ным пакетом акций компании. Закрытие его позиций, скорее всего, вызовет уменьшение рыночной стоимости акций.

Трампу разрешено сегодня продать свои акции TMTG.

Сегодня истекает ограничение, запрещающее Дональду Трампу продавать акции своей компании, Trump Media and Technology Group (TMTG). Несмотря на существенное снижение стоимости акций, он не намерен продавать и сохраняет позитивный настрой. Если он изменит свою позицию, это может иметь серьезные последствия.

В настоящее время ограничение, известное как соглашение о заморозке, препятствует Дональду Трампу и другим сотрудникам компании в продаже своих акций в материнской компании TMTG, управляющей платформой Truth Social. Это соглашение истекает сегодня, позволяя им конвертировать свои акции в наличные. Это важное событие для компании, поскольку стоимость ее акций значительно снизилась после первичного публичного предложения (IPO) в марте. Угроза выхода основного акционера Трампа из компании и дальнейшее влияние на акции висела над ней в течение недель.

Однако эти опасения, похоже, напрасны. На прошлой неделе Трамп заявил журналистам: "Многие люди думают, что я собираюсь продать свои акции. Они стоят миллиарды где-то еще. Но я не хочу продавать свои акции. Я не буду продавать свои акции. Мне не нужны деньги." Это заявление временно повысило стоимость акций. Удерживая свои акции, их стоимость снизилась до $1,8 миллиарда, по сравнению с $6,2 миллиарда четыре месяца назад.

Трамп владеет 57% акций компании. Даже если он захочет продать, влияние на цену акций будет существенным. "Он умнее, чем кажется", - прокомментировал Майкл Стегемоллер, профессор финансов в Баптистском университете. "Конечно, он не захочет продать свою полную долю сразу. Это вбросит в рынок огромное количество акций, что не будет хорошо tanto для цены акций - или для него".

Успех компании тесно связан с Дональдом Трампом. "Мы никогда не видели ничего подобного, даже с Apple и Стивом Джобсом", - заметил Стегемоллер. Поэтому сигнал Трампа о том, что он не намерен продавать, успокаивает. Если он передумает, он должен объявить о своем решении в течение двух рабочих дней и сообщить об этом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Так как акция стала публичной в результате слияния со СПАК (специальной целью приобретения компании), Трамп был запрещен продавать свои акции в течение шести месяцев из-за соглашения о заморозке. Если акция превысит важную отметку в $12 к концу торговли сегодня, это соглашение истечет. Вчера акция упала на 3,22% до $15,62 на NASDAQ. Несмотря на то, как будет меняться цена акций, ограничения истекут не позднее 25 сентября.

Несмотря на истечение соглашения о заморозке сегодня, позволяющего Дональду Трампу продавать свои акции в Trump Media and Technology Group (TMTG), он заявил, что не намерен этого делать. Если Трамп решит продать свои акции, это может существенно повлиять на цену акций, поскольку он владеет большинством акций компании.

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