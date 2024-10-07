Трамп выступает за то, чтобы Израиль нанес авиаудары по ядерной инфраструктуре Ирана.

Республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп выразил поддержку израильскому удару по ядерным объектам Ирана. На митинге в Северной Каролине Трамп предложил, что первоначальная реакция Байдена должна была быть "Уничтожить ядерное оружие первым, а остальное потом". Это заявление было ответом на слова Байдена о возможности израильского удара по ядерным объектам Ирана.

На вопрос, поддержит ли он подобные действия Израиля, Байден сказал в среду: "Мой ответ - нет. Мы проконсультируемся с израильтянами о их следующем шаге". Все страны G7 согласны с тем, что Израиль имеет право ответить на ракетную атаку Ирана, при этом Байден добавил, что ответ должен быть соразмерным.

На своем мероприятии в Фейетвилле Трамп сказал о своих мыслях по поводу Ирана и возможных атак: "Пока они не целятся в ядерные объекты, в чем проблема?" Трамп раскритиковал ответ Байдена, сказав: "Неужели это не должно быть вашей первой целью? Это наша главная угроза - ядерное оружие".

Второе крупное нападение за полгода

Трамп добавил: "Если они собираются это сделать, они сделают". Относительно Израиля он сказал: "Мы узнаем их планы".

В ночь на вторник Иран запустил значительную ракетную атаку против Израиля, что стало вторым подобным инцидентом за последние шесть месяцев. Согласно сообщениям израильской армии, они смогли перехватить значительную часть примерно 200 ракет, выпущенных Ираном.

Иран отреагировал на военную операцию Израиля в южном Ливане против боевиков "Хезболла" и убийство лидера Хасана Насраллы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху затем заявил, что Иран "совершил большую ошибку" с ракетной атакой и что они "за это заплатят".

До недавнего времени бывший президент Трамп оставался относительно молчаливым в отношении последнего обострения в Среднем Востоке. Он выпустил лишь сильное заявление в начале недели, возложив вину на Байдена и вице-президента Камалу Харрис за растущее напряжение.

Трамп продолжил критиковать позицию Байдена по ядерной программе Ирана, сказав: "Учитывая угрозу, которую представляет ядерная программа Ирана, не должна ли быть главным приоритетом ее ликвидация до решения других вопросов?" В ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана против Израиля он сказал: "Если эти атаки продолжатся, целясь в Израиль, тогда мы должны пересмотреть наш подход к ядерным объектам Ирана".

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