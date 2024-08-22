- Трамп выступает с речью за прозрачным барьером

Кандидат в президенты Дональд Трамп вернулся к своей деятельности на открытом воздухе, после неудачного инцидента в июле. Его первое открытое мероприятие после попытки в Северной Каролине, важном штате для борьбы, прошло под защитой стеклянного барьера на подиуме. В выходные дни сообщалось, что Служба безопасности рассматривает возможность использования пуленепробиваемого стекла на будущих подобных мероприятиях.

13 июля нападавший на крыше в Пенсильвании атаковал Трампа во время митинга, целясь в него. Нападавшего нейтрализовали силы безопасности, в результате чего один гражданский погиб и двое других были ранены. Сам Трамп получил незначительную травму правого уха. Мероприятие, проходившее на открытом воздухе в Батлере, стало началом череды внутренних предвыборных выступлений Трампа перед большими толпами.

Медицинское осложнение среди зрителей

Во время мероприятия в Эшборо одна из зрительниц, казалось, страдала от жары. Трамп прервал свою речь и сказал: "Нам нужен доктор здесь, пожалуйста. На самом деле жарко". Его приветствовали аплодисментами, и Трамп быстро покинул сцену, чтобы утешить расстроенную зрительницу, обняв ее. К счастью, кандидат в президенты от демократов Камала Харрис столкнулась с подобной ситуацией на своем предвыборном собрании в Милуоки вечером в тот же день (по местному времени). Зрителям пришлось пережить медицинскую экстренную ситуацию, что заставило Харрис прервать свою речь и вызвать скорую помощь.

В настоящее время Трамп посещает ключевые штаты на выборах 5 ноября, в то время как на Национальном съезде демократов Харрис является центральной фигурой. Во время своей речи в Эшборо Трамп шутливо пошутил о том, чтобы отклониться от советов своих советников, которые советовали ему сосредоточиться на политических вопросах и воздержаться от личных нападок на политических противников. "Должен ли я быть личным или нет?" - спросил Трамп, встретившись с восторженной толпой, которая положительно отреагировала на личные нападки. "Мои советники теперь безработные", - пошутил Трамп.

Ретроспектива Трампа

Как и всегда, речь Трампа была наполнена язвительными замечаниями. Он не только атаковал вице-президента демократов Харрис, но и президента Джо Байдена и бывшего президента Барака Обаму. Байден, в свою очередь, был очевидно расстроен речью Обамы на Национальном съезде демократов накануне вечером. "Он был довольно суров прошлой ночью. Я стараюсь быть добрым к людям, но это сложно, когда они отвечают", - пожаловался Трамп. Обама критиковал Трампа как 78-летнего миллиардера, который никогда не переставал жаловаться на свои проблемы.

Несмотря на продолжающуюся критику со стороны американских СМИ в отношении риторики и тактики президента Трампа, его открытый митинг в Эшборо был встречен восторженной толпой, которая наслаждалась его личными нападками. Американские СМИ широко освещали речь Трампа, подчеркивая его шутку о том, чтобы отклониться от советов своих советников, и его продолжающуюся перепалку с политическими противниками, в том числе бывшим президентом Обамой.

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