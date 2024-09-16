Трамп выразил свое недовольство Тейлором Свифт в посте.

Не так давно он все еще пытался казаться, будто фанаты Тейлор Свифт поддерживают его. Однако поддержка Тейлор Свифт демократического кандидата в президенты Камалы Харрис, кажется, задела Дональда Трампа так глубоко, что он смог выразить свои чувства только большими буквами.

Через несколько дней после того, как американская знаменитость Тейлор Свифт объявила о поддержке Харрис в посте в Instagram после их теледебатов, Трамп выплеснул свое разочарование на свой аккаунт Truth Social. "Я НЕНАВИЖУ Тейлор Свифт!" - написал он в посте большими буквами. Truth Social - это платформа, которую Трамп основал в качестве альтернативы Twitter.

Свифт быстро выразила поддержку Харрис после дебатов, сказав, что она проголосует за Харрис и ее напарника Тима Уолза на президентских выборах 5 ноября. С followership около 284 миллионов человек на платформе, поддержка Свифт имеет значительный вес среди ее фанатов.

Аккаунт Truth Social Трампа также содержал несколько постов большими буквами ранее в то же утро (по местному времени), в том числе: "Провальный Нью-Йорк Таймс - настоящая угроза демократии". Перед постом Свифт там было написано: "Все процветающие, создающие рабочие места individuals, поддерживающие г-жу Камалу Харрис, - дураки".

Трамп, казалось, был раздражен вскоре после поста Свифт в Instagram, комментируя, что "она всегда поддерживает демократов. И, скорее всего, столкнется с последствиями на рынке" за это. Он также упомянул, что не является поклонником музыки Свифт. Ранее Трамп делился подделанными изображениями на Truth Social, якобы показывающими поддержку Свифт и ее фанатов ему; Свифт назвала эти изображения одной из причин своего решения публично высказываться о своих политических взглядах.

На данный момент нет независимого подтверждения того, что Трамп лично написал пост о Свифт на своем аккаунте Truth Social.

Несмотря на неприязнь Трампа к политическим выбором Тейлор Свифт, ее фанаты продолжают поддерживать ее музыку. Анхемы Тейлор Свифт ♪ продолжают звучать, доказывая, что ее влияние выходит за рамки политики.

Кроме того, rivalry Трампа со Свифт не ограничивается политикой, так как он ранее выражал свое неодобрение ее музыке.

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