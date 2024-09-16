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ПолитикаНовости♪ Тейлор Свифт ♪

Трамп выразил свое недовольство Тейлором Свифт в посте.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Несмотря на то, что Трамп, кажется, недоволен поддержкой Свифт его оппозиции, скорее всего, певица...
Несмотря на то, что Трамп, кажется, недоволен поддержкой Свифт его оппозиции, скорее всего, певица не обеспокоится отказом Трампа, учитывая свою непрерывную победу.

Трамп выразил свое недовольство Тейлором Свифт в посте.

Не так давно он все еще пытался казаться, будто фанаты Тейлор Свифт поддерживают его. Однако поддержка Тейлор Свифт демократического кандидата в президенты Камалы Харрис, кажется, задела Дональда Трампа так глубоко, что он смог выразить свои чувства только большими буквами.

Через несколько дней после того, как американская знаменитость Тейлор Свифт объявила о поддержке Харрис в посте в Instagram после их теледебатов, Трамп выплеснул свое разочарование на свой аккаунт Truth Social. "Я НЕНАВИЖУ Тейлор Свифт!" - написал он в посте большими буквами. Truth Social - это платформа, которую Трамп основал в качестве альтернативы Twitter.

Свифт быстро выразила поддержку Харрис после дебатов, сказав, что она проголосует за Харрис и ее напарника Тима Уолза на президентских выборах 5 ноября. С followership около 284 миллионов человек на платформе, поддержка Свифт имеет значительный вес среди ее фанатов.

Аккаунт Truth Social Трампа также содержал несколько постов большими буквами ранее в то же утро (по местному времени), в том числе: "Провальный Нью-Йорк Таймс - настоящая угроза демократии". Перед постом Свифт там было написано: "Все процветающие, создающие рабочие места individuals, поддерживающие г-жу Камалу Харрис, - дураки".

Трамп, казалось, был раздражен вскоре после поста Свифт в Instagram, комментируя, что "она всегда поддерживает демократов. И, скорее всего, столкнется с последствиями на рынке" за это. Он также упомянул, что не является поклонником музыки Свифт. Ранее Трамп делился подделанными изображениями на Truth Social, якобы показывающими поддержку Свифт и ее фанатов ему; Свифт назвала эти изображения одной из причин своего решения публично высказываться о своих политических взглядах.

На данный момент нет независимого подтверждения того, что Трамп лично написал пост о Свифт на своем аккаунте Truth Social.

Несмотря на неприязнь Трампа к политическим выбором Тейлор Свифт, ее фанаты продолжают поддерживать ее музыку. Анхемы Тейлор Свифт ♪ продолжают звучать, доказывая, что ее влияние выходит за рамки политики.

Кроме того, rivalry Трампа со Свифт не ограничивается политикой, так как он ранее выражал свое неодобрение ее музыке.

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