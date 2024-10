Трамп выразил сожаление по поводу своего заявления о завершении войны, заявив: "Я думаю, никто не заметил этого".

По избранию на пост Президента США Дональд Трамп заявляет, что может разрешить конфликт в Украине за один день. Однако он не раскрыл свою стратегию в недавних интервью. Недавно журналист Washington Post спросил у Трампа об earlier statement, сделанном в июле 2023 года. Во время интервью с Fox News Трамп сказал, что если Путин не согласится на мирное соглашение, США окажут Украине больше поддержки, чем когда-либо прежде. Под давлением Трамп заявил: "Я сказал это, и я могу сказать это снова. Но я сказал это, и никто не заметил. Они не делают этого, потому что это звучит так разумно."

20:56 Эксперт: "Украина не сможет одержать полную победу над Россией" Украина продолжает требовать поставок западного оружия. Президент Зеленский представляет план победы в Вашингтоне. В интервью ntv бывший полковник Вольфганг Рихтер объяснил, почему кажется очевидным, что Украина не сможет одержать "полную победу над Россией".**

20:13 Украина критикует поддержку Швейцарией мирного плана Украина недовольна Швейцарией за поддержку мирного предложения, представленного Китаем и Бразилией. В заявлении МИД Киева говорится: "Все инициативы, которые не основываются на Уставе ООН и не гарантируют полное восстановление территориальной целостности Украины, неприемлемы". Как сообщается в СМИ, основной целью плана является прекращение огня по текущей линии фронта. США и их европейские союзники выступают против плана, так как он не ссылается на Устав ООН иthus игнорирует территориальную целостность Украины. Представитель Швейцарского МИД подтвердил, что отсутствие ссылки было учтено, но план все еще призывает к прекращению огня и политическому решению конфликта - альтернативе в свете только воинственных речей, звучащих от России и Украины в ООН.**

19:43 Гаага рассматривает обвинения против руководства Лукашенко Литва, член ЕС и НАТО, запросила у Международного уголовного суда расследование действий белорусского руководства под руководством Лукашенко за преступления против человечности. Авторитарное руководство президента Лукашенко якобы отдавало приказы о насильственных депортациях и преследованиях, согласно заявлению, которое сейчас рассматривается главным прокурором в Гааге. Hundreds of thousands of Belarusians have been forcibly displaced and now live in Lithuania or other EU countries. Alleged crimes began in April 2020 and continue to this day. Лукашенко является верным союзником российского президента Путина. Главный прокурор в настоящее время расследует его за якобы принудительное перемещение украинских детей в Россию.**

19:08 Россия снова резко увеличила военные расходы Россия планирует существенно увеличить военные расходы для дальнейшего финансирования войны. Согласно плану бюджета на 2025 год, опубликованному на сайте российского парламента, военные расходы должны вырасти примерно на 30% до около 130 миллиардов евро. Дополнительные средства выделены на внутреннюю безопасность и засекреченные бюджетные статьи, связанные с войной в Украине. В совокупности военные и внутренняя безопасность составят около 40% общего бюджета. Проект еще должен быть одобрен парламентом и подписан президентом Путиным. В 2024 году военные расходы уже выросли на 70% по сравнению с предыдущим годом. В свою очередь, Украина планирует выделить около 60% своего бюджета на оборону и безопасность в следующем году, с военным бюджетом около 48 миллиардов евро, что составляет всего треть от России.**

18:23 США и Канада перехватили российские самолеты в воздушном пространстве Аляски Североамериканское командование ПВО (НОРАД) США и Канады сообщило, что в понедельник перехватило российские военные самолеты в зоне опознавания воздушных судов (ЗОП) Аляски. Эта зона требует, чтобы самолеты идентифицировали себя, но не является эквивалентом воздушного пространства страны. По словам генерала Грегори Гиллота, НОРАД перехватил российские самолеты, и один из них действовал безрассудно, представляя риск для всех участников. В конце июля НОРАД также перехватывал российские и китайские самолеты в ЗОП Аляски, при этом самолеты оставались в международном воздушном пространстве.**

17:43 "Рабочий ускоритель" для беженцев показывает первые успехи, считает Шольц Так называемая программа "Рабочий ускоритель" направлена на то, чтобы помочь беженцам с потенциалом для проживания в Германии найти работу быстрее. Канцлер Шольц уже считает ее успехом, сообщая, что в июле в Германии было трудоустроено 266 000 украинцев, что на 71 000 больше, чем в previous year. Кроме того, 704 000 человек из основных стран происхождения asylum seekers также были трудоустроены, что также на 71 000 больше. Шольц частично приписывает этот прогресс программе "Рабочий ускоритель". Министр труда Хайль отметил, что около 113 000 из 266 000 украинцев работают в социально застрахованных работах. Программа началась примерно год назад и ориентирована на усиленную поддержку со стороны центров занятости.**

17:06 Путин обозначил главные приоритеты для "Новой России" В видеообращении Путин обозначил главные цели для властей в российских контролируемых территориях Украины: "Основная задача для нас всех - создать благоприятные условия для развития этих территорий и обеспечить безопасность людей. Это задача номер один. Однако мы не откладываем решение экономических и социальных вопросов. Мы будем решать их немедленно", - сказал Путин государственному новостному агентству ТАСС. Два года назад Москва объявила о присоединении четырех регионов Украины, называя их "Новая Россия". Однако Москва контролирует только части этих регионов.**

16:37 Кара-Мурза: Россия превзошла советский период по количеству политических заключенныхВладимир Кара-Мурза, известный оппозиционный деятель, заявляет, что в настоящее время в России содержится больше политических заключенных, чем в конце существования Советского Союза. Он утверждает, что в путинской России насчитывается более 1300 признанных политических заключенных, что существенно превышает число в финальной стадии всего Советского Союза. Кара-Мурза выразил эти опасения перед Советом Европы в Страсбурге, осуждая "пропагандистскую ложь" режима Путина о всеобщей поддержке россиян и призывая к действиям по освобождению задержанных диссидентов. Российские власти задержали Кара-Мурзу в апреле 2022 года после его обвинений в "военных преступлениях" России против Украины, а затем приговорили к 25 годам лишения свободы. Однако он был освобожден в начале августа в рамках обмена заключенными.

16:15 Россия усиливает ночные атакиРоссия проводит ночные атаки дронами и ракетами против Украины уже 33 ночь подряд, что является самым длительным периодом таких атак. В Киеве всю ночь слышались взрывы и автоматные очереди, что спровоцировало противодействие украинской противовоздушной обороны дронам в течение примерно пяти часов. Жертв нет.

15:41 Кремль меняет порог ядерного ответаПосле изменения доктрины России в отношении ядерного оружия, которое вызвало споры, Кремль установил более высокий барьер для возможного применения ядерного оружия. Спикер Кремля Песков подчеркнул, что конфликт в Украине не должен всегда связываться с ядерной реакцией России. После неподтвержденных военных сообщений о сбитии 125 украинских дронов российской ПВО в воскресенье Пескова спросили, можно ли считать это массовой воздушной атакой, которая, согласно новой доктрине, может оправдать ядерный ответ. Песков ответил, что приняты значительные решения, но военная спецоперация будет продолжена без постоянной связи действий.

15:15 Баerbock предупреждает о российской дезинформации, нацеленной на молодежьМинистр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock выразила обеспокоенность в связи с дезинформацией и попытками вмешательства в выборы, в частности со стороны России. Она выразила озабоченность влиянием кампаний дезинформации, которые часто нацелены на молодых избирателей, и отметила "осознанную систематичность" в распространении ненависти и ложных новостей, особенно в отношении женщин.

15:01 Россия представляет проект бюджета на 2025 год без деталей военных расходовПравительство России представило проект бюджета на 2025 год российскому парламенту с предполагаемыми федеральными расходами в размере около 400 миллиардов евро, что на почти 12% больше, чем в 2024 году. Однако подробности расходов на сектор обороны не были раскрыты. Министерство финансов только заявило, что "значительные средства" будут предоставлены на военное оборудование и компенсационные выплаты, а также на поддержку компаний в военной промышленности.

14:24 Российский суд приговорил нападавшего на националистического писателя к пожизненному заключениюРоссийский суд приговорил человека, ответственного за нападение на российского националистического писателя Сахара Прилепина, к пожизненному заключению. Нападение привело к ранениям Прилепина и смерти его водителя, а подсудимый, родом из восточноукраинского Донбасса, ранее сражался с пророссийскими сепаратистскими силами.

13:51 Россия объявляет о призыве 133 000 новобранцев осеньюРоссия объявила о планах призвать 133 000 человек на военную службу осенью, согласно сообщениям украинских СМИ. В указе, якобы подписанном Путиным, объявляется о начале осенней призывной кампании для призыва мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, не являющихся резервистами. Солдаты, завершившие свою обязательную службу, будут освобождены в результате.

13:14 Украина сообщает о жертвах российских атак дронамиПо данным украинских источников, в результате российских атак дронами один человек погиб и несколько получили ранения. В Купянске погиб мужчина, а в Херсоне трое пожилых людей получили ранения в возрасте от 53 до 72 лет. Украинское новостное агентство сообщило об этих инцидентах, ссылаясь на местные власти.

12:36 Россия заявляет о захвате села в Донецкой областиРоссийская армия заявляет о захвате села в восточной Украине, в частности Нелипевки в Донецкой области, после серии атак на украинские силы. Российские войска уже несколько месяцев продвигаются против украинских сил в восточном регионе, где они уступают в численности войск и огневой мощи. Нелипевка расположена примерно в 5 километрах к югу от Торецка, города, контролируемого Украиной, который находится под постоянным огнем России уже несколько недель. Российские войска также продвигаются к городу Покровск, который служит важным логистическим центром для украинской армии.

11:55 Партизаны заявляют о разрушении линии снабжения РоссииГруппа сопротивления Файр заявляет, что уничтожила железнодорожную линию, используемую российской армией для перевозки поставок, таких как оружие и оборудование, на передовую в российском регионе Курск. Украинское государственное новостное агентство Ukrinform цитирует соответствующий пост в Telegram от группы партизан. Эта коалиция включает украинцев, крымских татар и российских оппозиционеров, созданная два года назад на Крымском полуострове.

11:26 Мунц: россияне скептически относятся к антикоррупционной кампанииРоссия планирует выделить 40% своего бюджета на оборону в следующем году согласно текущему проекту. Одновременно с этим в соответствующем министерстве ведется антикоррупционная инициатива с тех пор, как был сорван заговор Евгения Пригожина. Тем не менее, эта инициатива вызывает сомнения у российских граждан, как объяснил в Москве корреспондент ntv Рейнер Мунц.

11:01 Американский гражданин может получить тюремный срок за помощь УкраинеАмериканский гражданин Стивен Хаббард признал вину в обвинении в наемничестве в российском суде. Как сообщают британская "Гардиан" и российское государственное информационное агентство РИА, Хаббард получал деньги за участие в боевых действиях на стороне Украины против России. Если его признают виновным, ему грозит тюремный срок от 7 до 15 лет.

10:20 Киев пострадал от удара дронов, произошли пожарыВ результате беспрецедентного ночного удара дронов по Киеву загорелось и пострадало жилое здание, сообщают местные власти, согласно данным Ukrainska Pravda. К счастью, о жертвах не сообщается. Пожары в пяти районах региона произошли из-за обломков сбитых дронов, как сообщается. Все дроны были успешно сбиты, как сообщают украинские источники.

09:36 Путин подтверждает продолжение агрессии РоссииПрезидент России Владимир Путин подтвердил свою приверженность нападению на Украину в видеообращении, приуроченном ко второй годовщине якобы аннексии четырех украинских регионов. "Все наши цели будут достигнуты", - заявил он. Он продолжил оправдывать вторжение, называя украинское правительство "неонацистским режимом". Путин заявил, что российские войска были отправлены на Украину для защиты русскоязычного населения, обвиняя Запад в использовании Украины как "колонии" и "военного плацдарма" для нападения на Россию.

08:46 Украина меняет командующего обороной ВугледараКолонел Иван Винник, командующий 72-й отдельной механизированной бригадой, защищающей ожесточенно оспариваемый город Вугледар, был переведен. Об этом сообщает "Киевский независимый", ссылаясь на командование объединенных сил Север. Причина указана как продвижение по службе и передача боевого опыта. Преемник пока не идентифицирован. Под командованием Винника бригада защищала город более двух лет. Военные эксперты на Украине обеспокоены тем, что российские подразделения вскоре могут захватить этот небольшой город в южном секторе Донбасса.

08:04 Николаев сообщает о пожаре на критически важном объектеКритически важный объект в районе Баштанка, Николаевская область, загорелся после удара российского дрона, как сообщает Ukrainska Pravda со ссылкой на главу регионального военного управления. Однако личность объекта не уточняется.

07:24 Киев успешно отразил ночное нападениеНападение на Киев прошлой ночью продолжалось более пяти часов, сообщает региональное военное управление. Нападение было отражено, и все дроны были успешно отбиты, как сообщает государственное информационное агентство Украины Ukrinform со ссылкой на руководство властей. Нападение было осуществлено волнами с разных направлений.

06:44 Российские заключенные вместо тюрьмы отправляются на передовуюСогласно сообщениям, Россия реализует закон, освобождающий от уголовной ответственности лиц, подписывающих контракт с Министерством обороны. В результате, заключенные из регионов, таких как Брянск, Нижний Новгород, Новосибирск, Республика Коми, Алтайский край и незаконно аннексированный Крым, получили такую возможность, сообщает российская оппозиционная пресса, цитируемая американским аналитическим центром Институт изучения войны (ISW).

06:13 Зеленский сообщает о ежедневном использовании 100 управляемых бомб РоссиейРоссия продолжает свою агрессию против Украины. По словам президента Зеленского, российские силы используют около 100 управляемых бомб в день, целенаправленно атакуя определенные места с самолетов. Недавние атаки на Сaporizhzhia привели к травмам 14 человек. Управляемые бомбы также использовались в регионах Харькова, Донецка и Сумы. "Это ежедневный акт террора со стороны России", - заявил Зеленский, подчеркнув необходимость усиления дальнобойных возможностей, противовоздушной обороны для Украины и ужесточения санкций против России.

05:43 Украинское генеральное штабу обеспокоены атаками на оборонительные линииНовые российские атаки на украинские оборонительные линии сообщаются в регионе Донбасса. Тринадцать атак были отражены в Покровске, а семнадцать российских продвижений были заблокированы в Курacho, сообщает украинское генеральное штабу. Интенсивные бои также происходят в районе Вугледара. Военные эксперты Украины обеспокоены тем, что российские подразделения вскоре могут захватить оспариваемый небольшой город в южном секторе Донбасса, который находится в конфликте уже два года.

04:46 Взрывы в Киеве: продолжаются атаки дронов

Киев, столица Украины, подвергся множеству российских атак дронов ночью. Как сообщает военное командование Украины, их команды противовоздушной обороны работали всю ночь, отражая волны этих воздушных атак. Мэр Виталий Кличко через Telegram объявил о присутствии нескольких вражеских дронов вокруг и над городом. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах в Киеве, свидетельствующих о использовании систем противовоздушной обороны. Несмотря на эти атаки, о первых повреждениях или жертвах не сообщается. С 1:00 местного времени воздушные тревоги объявлены не только для Киева, но и для прилегающих районов и всей восточной Украины. Ранее украинские ВВС предупреждали о многочисленных российских атаках дронов на Киев и западную Украину, и около 4:40 местного времени несколько российских контролируемых регионов запустили управляемые бомбы, как сообщает военное командование.

03:45 Комиссия Хельсинки призывает США изменить подход к МосквеКомиссия Хельсинки, bipartisan-организация, призывает США пересмотреть свой подход к России, называя Москву persisting threat для global security. Как сообщает "The Hill", они призывают Вашингтон пересмотреть свою позицию по России, подобно тому, как они подходят к Китаю. В отличие от взглядов бывшего президента Дональда Трампа и его сторонников в Конгрессе, которые выступают за меньшие инвестиции в европейскую безопасность, Комиссия выступает за более жесткую позицию против России. Республиканский председатель Комиссии Хельсинки Джо Уилсон скептически относится к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

02:49 Киев под ударом российских дроновВоенные Украины сообщают об атаке российских дронов на Киев. Единицы ПВО активно работают, чтобы отразить атаки. Очевидцы сообщают о громких взрывах и попаданиях в небо, что указывает на использование систем ПВО. Кроме Киева, предупреждение действует по всей восточной Украине.

01:40 Предвыборная кампания в Молдове: министр предостерегает от "воров"Высокопоставленный правительственный министр в Молдове предостерегает молдован от голосования за "воров, беженцев и бандитов" после того, как про-российский бизнесмен пообещал платить избирателям за "нет" в референдуме о присоединении к Европейскому Союзу. Во время интенсивной предвыборной кампании, предшествующей президентским выборам 20 октября, где действующая Мая Санду баллотируется на второй срок, министр инфраструктуры Андрей Спину выступил с этим предупреждением.

00:14 Российские силы атакуют украинскую электростанцию возле АЭСУправление подконтрольной России Запорожской АЭС заявляет, что украинские силы снова атаковали близлежащую электростанцию, повредив трансформатор. Артиллерийский огонь поразил "Радугу" электростанцию в Энергодаре, вызвав взрыв трансформатора и выброс дыма. Несмотря на это, подача электроэнергии в Энергодаре остается непрерывной. Запорожская АЭС, с шестью реакторами, является крупнейшей в Европе. Российские силы захватили станцию ​​в начале своего вторжения в Украину в феврале 2022 года. Обвинения в атаках или планируемых атаках на АЭС регулярно обмениваются обеими сторонами.

23:15 Зеленский сомневается в ядерных угрозах: "Путин ценит свою жизнь"Президент Украины Владимир Зеленский выражает сомнения в ядерных угрозах со стороны президента России Владимира Путина в интервью Fox News. Хотя он признает способность Путина использовать ядерное оружие, Зеленский считает, что он не сделает этого из-за любви к жизни и страха перед последствиями. "Нет никакой уверенности в том, что он думает", - признает Зеленский. "Он мог бы использовать ядерное оружие против любой страны - или не использовать. Но я не думаю, что он это сделает."

22:10 Позиция Австрийской партии свободы по войне в Украине и РоссииВенские парламентские выборы привели к значительной перетасовке политического ландшафта. Праворадикальная партия СВП празднует историческую победу, набрав 28,7%. Несмотря на войну в Украине, СВП сохраняет благожелательную позицию по отношению к России, не видя проблемы в зависимости Австрии от российского газа. Газовый контракт между Веной и Москвой продлен до 2040 года, oblige Австрии к крупномасштабным закупкам газа независимо от поставок. С января по май 2024 года более 90% импорта газа Австрией происходило из России.

21:37 Премьер-министр России посещает ТегеранПремьер-министр России Михаил Мишустин отправляется в Тегеран на переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани в понедельник. Встреча будет сосредоточена на укреплении торговых, экономических, культурных и гуманитарных связей между Россией и Ираном. Москва обвиняет западные державы в предъявлении ложных обвинений против Ирана, обвиняя его в поставках дронов и ракет российской армии для своей военной операции в Украине. Иран, в свою очередь, отрицает эти утверждения.

"В свете продолжающейся атаки на Украину президент Зеленский призывает к увеличению поставок западного оружия для поддержки украинской обороны." "В ответ на заявление Трампа о предоставлении большей поддержки Украине, если Путин не одобрит мирное соглашение, эксперты спекулируют о потенциальном воздействии на решение конфликта в Украине."

