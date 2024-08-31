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ПолитикаНовостиДональд Трамп

Трамп выразил намерение проголосовать против пост-моментных увольнений.

 and  Viktoria Klein
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Трамп выразил намерение проголосовать против пост-моментных увольнений.

Трамп, проживающий во Флориде, собирается проголосовать против возможности отмены запрета на аборты после шестой недели беременности на предстоящем референдуме. Тем не менее, накануне появлялись намеки на то, что он может проголосовать «за» в бюллетене.

Вопрос во Флориде направлен на то, чтобы разрешить аборты до момента жизнеспособности плода. Этот медицинский термин определяет, вероятна ли нормальная беременность или плод может выжить вне матки. Обычно это происходит примерно на 23 или 24 неделе, то есть примерно на шестом месяце.

В беседе с Fox News в пятницу бывший республиканский кандидат в президенты и экс-президент Трамп заявил, что шесть недель - это слишком рано. Он также отметил, что «демократы ведут себя чересчур радикально» и продолжил распространять ложную информацию о поздних абортах, которую он ранее продвигал. Трамп выступает против идеи разрешать аборты до девятого месяца, заявляя: «Поэтому я проголосую «нет».

Разобраться с путаницей

Представители антиабортных взглядов раскритиковали Трампа за то, что он, казалось, в четверг интервью дал понять, что может поддержать предложение Флориды и выступает против правила шести недель. «Я буду голосовать за более чем шесть недель», - заявил он, когда его спросили о референдуме. Команда Трампа затем уточнила, что его комментарии не отражают его позицию, а просто выражают его мнение о том, что шесть недель - это слишком рано.

Политический оппонент Трампа Камала Харрис отреагировала на эти замечания. «С недавними комментариями Дональда Трампа ясно, что его позиция по вопросу об абортах определяется крайне жестким запретом, который применяется даже до того, как многие женщины узнают о своей беременности», - заявила она после заявлений Трампа в пятницу.

Несмотря на первоначальную путаницу, Трамп уточнил свою позицию во время беседы с Fox News, заявив, что выступает против запрета на аборты после шести недель во Флориде и проголосует «нет» на референдуме. Политический оппонент Трампа Камала Харрис отреагировала на его комментарии, отметив, что его позиция по вопросу об абортах поддерживает крайне жесткий запрет, который может ограничить процедуру до того, как многие женщины узнают о своей беременности.

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