Трамп выражает свою позицию по украинскому конфликту, заявив: "Нам нужно уйти".

21:30 Источники: США планируют предоставить Украине военную помощь на $375 миллионов

США планируют предоставить новую военную помощь Украине на сумму около $375 миллионов, согласно данным осведомленных источников. Пакет включает в себя реактивные системы залпового огня, артиллерийские орудия, бронетехнику и другие виды вооружений, сообщили источники. Официальное объявление ожидается завтра. Этот пакет является одним из крупнейших, недавно одобренных. Он предусматривает изъятие оружия из запасов Вооруженных сил США для ускорения поставок в Украину. С начала российского вторжения в 2022 году США предоставили Украине более $56,2 миллиардов военной помощи.

20:54 Украина отвергает временную оккупацию своей территории на переговорах о мире

Украина категорически отвергла любую временную оккупацию своей территории на переговорах о мире, как заявило Министерство иностранных дел в Киеве. Полный вывод с территории Украины в пределах ее международно признанных границ является "одним из обязательных компонентов формулы мира президента Украины Владимира Зеленского", - заявило оно. В настоящее время Россия оккупирует примерно одну пятую своей соседней страны и претендует на пять административных регионов в юго-восточной Украине, а также на Крымский полуостров, который она аннексировала в 2014 году.

20:25 Парламент России разрешил вербовать подозреваемых в преступлениях для военной службы

Государственная Дума России приняла закон, разрешающий Вооруженным силам вербовать лиц с сомнительным прошлым для участия в конфликте в Украине. Этот закон позволяет даже тем, кто находится под следствием, но еще не осужден, призываться в армию. Если они будут награждены или ранены в бою, их обвинения будут сняты. Этот закон еще должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом Владимиром Путиным. Со временем российская армия тайно вербовала лиц с криминальным прошлым в обмен на обещание досрочного освобождения из тюрьмы. В частности, частная военная компания "Вагнер" активно набирала таких людей для пополнения своих рядов.

19:43 Отчеты: Австралия предоставит 59 списанных танков Abrams Украине

Украинские силы могут вскоре получить 59 списанных австралийских танков Abrams M1A1 для борьбы против российского вторжения. Австралийское правительство сотрудничает с администрацией Байдена, чтобы отправить их на фронт, согласно отчетам. 59 танков Abrams M1A1, которые никогда не участвовали в боевых действиях, заменяются на более новые модели. Стоит отметить, что украинская община в Австралии добивалась этого шага, так как они были разочарованы тем, что излишки военной техники Австралии продаются энтузиастам в Интернете.

18:50 Двух подростков из России обвиняют в нападении на военный вертолет коктейлями Молотова

В Сибири двое российских подростков были арестованы по подозрению в попытке поджечь военный вертолет. Суд в Омске приговорил 16-летних к двухмесячному заключению под стражу, обвинив их в совершении "террористического акта". Если они будут признаны виновными, им может грозить до 20 лет лишения свободы. Согласно отчетам из телеграм-канала, связанного с властями, двое подростков проникли на военную базу в субботу и бросили коктейль Молотова в вертолет Ми-8. В видео, размещенном в Телеграмме, они заявили, что были завербованы для этого акта через Телеграм и им обещали щедрое вознаграждение. Личность рекрутера пока не установлена.

18:17 Пропагандист "Вагнера" и его переводчик задержаны в Чаде

Между Чадом и Россией возникли tensions после задержания трех россиян и одного белоруса. Двое задержанных - Максим Шугалей, санкционированный ЕС пропагандист группы "Вагнер", и Самер Суэйфан, его переводчик. Согласно российским отчетам, двое мужчин, описанные как социолог и его переводчик, находились под стражей в Ливии по обвинению в манипулировании выборами. Они были задержаны по прибытии в аэропорт Чада 19 сентября. 21 сентября были задержаны еще один россиянин и один человек из Белоруссии. Посол Чада в Москве потребовал немедленной передачи мужчин российским властям, в то время как Министерство иностранных дел России ранее выступало за их освобождение. Неясно, какие обвинения предъявлены мужчинам.

17:40 Президент Ирана посетит саммит в России и встретится с Путиным

Президент Ирана Масуд Песешкиан встретится с президентом России Владимиром Путиным во время визита в октябре. Глава правительства в Тегеране подтвердила, что Песешкиан примет участие в саммите БРИКС и также объявила, что он проведет двусторонние встречи с президентом России. Она добавила, что переговоры о "стратегическом партнерстве" между Ираном и Россией близятся к завершению, но не предоставила дальнейших подробностей.

17:07 Штрак-Циммерманн подтверждает поддержку политики в отношении Украины

Председатель комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (FDP) однозначно отвергла любые изменения в политике своей партии в отношении Украины. Несмотря на недавние выборы в Украине, она подчеркнула важность продолжения усилий по объяснению гражданам, почему поддержка Украины "в наших собственных интересах". "Я говорю это, потому что если Путин преуспеет (...) если мы позволим это, это не будет последней войной", - сказала политик FDP в программе RTL Nachtjournal-Spezial.

16:44 Байден призывает ООН сохранить поддержку Украины

Президент США Джо Байден призвал Генеральную Ассамблею ООН сохранить свою поддержку Украины в борьбе против российского вторжения. "Мы не отступим от нашей поддержки Украины", - подчеркнул Байден. Он назвал войну, начатую президентом России Владимиром Путиным, провалом.

16:25 С 1 октября украинские автомобили в Германии должны быть зарегистрированыС октября украинским иммигрантам, проживающим в Германии, придется регистрировать свои автомобили, которые находятся в стране более года. Правительство Германии установило необходимые правовые требования для этого. До конца сентября действуют особые правила для украинских автомобилей, установленные федеральными землями. Процесс описан в анкете, разработанной Министерством транспорта Германии совместно с федеральными землями в течение последних месяцев. Водителям придется предоставить в органы власти документы, такие как удостоверение личности с латинским именем, украинский регистрационный сертификат и доказательство страхования. Цифровые украинские документы не принимаются. После регистрации украинские номерные знаки должны быть заменены.

15:40 В результате ударов российских планирующих бомб в восточной украинской Харькове погибли гражданскиеНесколько ударов российских планирующих бомб в восточноукраинском городе Харьков привели к гибели гражданских лиц. "Смертельное число возросло до трех", - написал губернатор Олег Синегубов в Telegram. Более дюжины людей получили ранения. Сообщается, что планирующая бомба попала прямо в высотное здание. Ранее мэр Игорь Терехов сообщал об ударах по четырем городским районам и двух поврежденных высотных зданиях.

15:15 Германские военные проводят учения по обороне в порту ГамбургаС четверга по субботу Германские военные проводят масштабные учения по обороне в порту Гамбурга под названием "Красная буря Альфа". Ландскоммандо Гамбург будет обеспечивать безопасность части порта с силами внутренней безопасности, как объявила Германская армия. Среди прочего, будет установлен контрольно-пропускной пункт. Цель учений - защитить критически важную инфраструктуру для обороны, достичь общего понимания ситуации на всех уровнях и быстро и безопасно общаться со всеми участниками учений.Civilian traffic will remain unaffected and should not be disturbed. Following the violation of international law by Russia's attack on Ukraine, a conventional war in Europe is once again possible within the next five years, it is said in an announcement. NATO aims to jointly counter this by facilitating a quick deployment of allied troops from west to east. "Germany, due to its geostrategic location, serves as a hub. Therefore, the organization of military transports by rail, road, or aircraft, the provision of food, beds, or operating materials, or the protection of entire vehicle columns must be practiced to maintain a credible deterrent effect", it continues.

14:30 Зеленский призывает американских бизнесменов инвестировать в энергетическую инфраструктуру УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал бизнесменов США инвестировать в страдающую энергетическую сферу во время своего визита. "Основной фокус был на подготовке украинской энергетической системы к зиме", - написал глава государства в социальных сетях. Страна боится отключений электроэнергии этой зимой из-за боевых повреждений, причиненных Россией. Зеленский предложил стимулы. "Это наше предложение. Это один из пунктов нашего плана победы", - сказал он в опубликованном видео. Кроме энергетики, финансов и страховых компаний, на встрече в Нью-Йорке присутствовал глава Агентства США по международному развитию (USAID) Сэмуэль Пауэр.

13:55 Военный эксперт хвалит украинское наступление в КурскеМногие наблюдатели расходятся во мнениях о том, является ли украинское наступление в российском городе Курск успехом или провалом для Киева. Военный эксперт Нико Ланге считает его успехом, заявив в X: "Представьте себе, если бы президенту Зеленскому пришлось обсуждать украинский план мира без наступления на Курск. Само по себе это показывает ценность и успех наступления на Курск".

13:17 "План победы" Киева включает приглашение в НАТОПриглашение Украины вступить в НАТО является частью "плана победы" президента Владимира Зеленского для Киева. По словам главного помощника Зеленского, Андрея Ермака, партнеры страны, attacked by Russia, должны выступить с приглашением вступить в НАТО, несмотря на угрозы эскалации со стороны Москвы, во время выступления в Нью-Йорке. План охватывает tanto военные, как и дипломатические элементы. Россия оправдывала свою войну против Украины, в том числе стремлением Киева вступить в НАТО.

12:42 Несмотря на заявления Зеленского о мире, Россия продолжает военные целиНесмотря на желание Киева вести переговоры, Москва продолжает преследовать свои военные цели в Украине. "Как только эти цели будут достигнуты каким-либо образом, специальная военная операция будет завершена", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков о жестокой российской войне против Украины, продолжающейся уже более 2,5 лет. Он отреагировал на комментарии президента Украины Владимира Зеленского, который сказал во время своего визита в США, что конец войны ближе, чем многие думают. Зеленский представляет свой так называемый план победы, с помощью которого он хочет оказать давление на Москву, чтобы она согласилась на переговоры. Военные цели России включают контроль над украинскими регионами Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Москва также хочет предотвратить вступление Украины в НАТО. Ранее также упоминалось об отстранении правительства в Киеве. Многие эксперты считают, что конечной целью России является контроль над всей Украиной.

11:59 Ситуация в Вугледаре ухудшается - российские силы могут использовать подлые тактикиСитуация вокруг города Вугледар, расположенного недалеко от украинских военных, ухудшается, согласно источникам Deepstate. "Россияне пытаются окружить поселение и превращают его в руины с помощью артиллерии и подобного." Deepstate не сообщает об инфильтрации российских войск. "Держаться до конца означает ценить руины нашей армии выше, чем они того заслуживают, что неприемлемо. Мы должны были подумать о последствиях раньше, но теперь уже поздно. Солдаты 72-й бригады отказываются сдаваться и продолжают борьбу несмотря ни на что." Согласно восточноевропейскому новостному порталу Nexta, Россия снова использует тактику "выжженной земли", интенсивно атакуя Вугледар с воздуха:

11:15 Высококачественные спутниковые снимки показывают значительный ущерб в российских военных складахУкраина недавно провела несколько впечатляющих атак на военные склады, уничтожив значительное количество российских ракет, артиллерийских снарядов и других ресурсов. Мощные спутниковые снимки Maxar показывают масштаб последних атак в Октябрьском и Тореево:

10:46 Разрушительные атаки на Сaporishshya: один погибший, несколько раненых и значительные разрушенияАтаки России в юго-восточном украинском городе Сaporishshya привели к гибели одного человека и ранениям шестерых, сообщают официальные лица. Область была обстреляна "массивными воздушными бомбардировками" в течение двух часов поздним вечером в понедельник, сообщило государственное гражданское управление по защите. "Один человек погиб и шестеро получили ранения, в том числе 13-летняя девочка и 15-летний мальчик", - написал губернатор Иван Федоров в мессенджере Telegram. Также были подожжены объекты инфраструктуры и жилые дома. Работник городской администрации оценил, что 74 многоквартирных дома и 24 частных дома были повреждены в разных частях города.

10:07 Мунц о экипаже российского военного корабля: "Вероятно, корабль больше не будет плавать"Экипаж российского военного корабля "Адмирал Кузнецов" якобы направляется на фронт, сообщает журнал Forbes. Корабль, известный своими провалами, как сообщает Рейнер Мунц из Москвы, может быть признаком финансовых трудностей России.

09:27 Опорный пункт сопротивления: Вугледар на грани? Российские войска якобы входятРоссийские силы якобы начали захватывать восточный украинский город Вугледар, сообщают государственные СМИ и блогеры. "Российские подразделения вошли в Вугледар - начата атака на город", - написал Юрий Подоляка, проукраинский военный блогер, родившийся в Украине. Другие проукраинские военные блогеры также описали атаку. Государственные российские СМИ сообщили, что город, расположенный в регионе Донецк, окружен, и боевые действия идут к востоку от поселения. Военный эксперт полковник Рейснер также сказал ntv.de, что российские силы продвигаются к городу с нескольких направлений, как клещи. "Вугледар находится под угрозой окружения. Можно предположить, что 72-я механизированная бригада, оснащенная танками и боевыми машинами, не сможет сохранить район."

08:59 Россия и Украина обмениваются ударами беспилотников за ночьРоссийская ПВО сбила 13 украинских беспилотников за ночь, сообщают официальные источники. Шесть были сбиты над Белгородской и Курской областями, и один над Брянской областью, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на министерство обороны России. Украинские ВВС заявили, что Россия атаковала их 81 беспилотником и четырьмя ракетами за ночь. Семьдесят девять беспилотников были сбиты или вынуждены приземлиться. О жертвах и ущербе сразу не сообщалось.

08:17 Твердые слова Дании о дальнобойных атаках на РоссиюПремьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала своих украинских союзников разрешить использование западного оружия с увеличенной дальностью действия против России. "Я предлагаю положить конец дискуссии о красной линии", - сказала она в интервью Bloomberg. Самая важная красная линия уже была пересечена. "И это было, когда русские вторглись в Украину." Она никогда не позволит никому из России диктовать, что правильно в НАТО, Европе или Украине, сказала Фредериксен.

07:38 Погибших российских солдат, возможно, хоронили и объявляли пропавшими без вести, чтобы сэкономить ресурсыПо данным утечки телефонного звонка, сообщенного украинской военной разведкой, погибших российских солдат на поле боя хоронили и объявляли пропавшими без вести, чтобы сэкономить деньги. "Убивают их, бои продолжаются, жарко, они начинают вонять, так мы их прямо там и хороним, а потом объявляем пропавшими без вести. И если они пропавшие без вести, семья не получает денег. Понял?" - говорит мужчина своему собеседнику, жителю российской области Белгород, в телефонном звонке, сообщенном Kyiv Independent. Компенсация за каждого погибшего солдата якобы колеблется от $67,500 до $116,000.

06:59 Россия не проявляет признаков желания прекратить войнуВ то время как президент Украины Зеленский продвигает свою "план победы" в США, нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в урегулировании конфликта. Институт изучения войны (ISW) заявил, что Кремль упорно коммуницирует свою незаинтересованность в любом решении, кроме полной капитуляции украинского правительства и уничтожения украинского государства в целом. Высокопоставленные российские официальные лица выразили несогласие с участием в предстоящей встрече по миру, и Песков подтвердил, что Россия не готова к переговорам, если они не ведут к капитуляции Украины, называя НАТО и Запад общим врагом. ISW продолжает заключать, что Кремль не заинтересован в искренних переговорах с Украиной и ссылается на "предложения о мире" и "переговоры", чтобы заставить Запад принудить Украину к предварительным уступкам в отношении своей автономии и территориальной целостности.

06:27 Зеленский: сильные действия США могут ускорить конец российской агрессииПо словам президента Украины Владимира Зеленского, решительные действия со стороны правительства США могут ускорить прекращение российской агрессии против Украины в течение следующего года. Зеленский написал в своем Telegram-канале после встречи с двусторонней делегацией конгресса США, что сотрудничество между Украиной и США имеет реальную возможность усилиться к концу года.

05:44 Подростки подожгли вертолет Ми-8 в Омске коктейлем МолотоваДва подростка подожгли вертолет Ми-8 на российской военной базе в Омске в прошлую субботу, как сообщается в Telegram-канале Baza. 16-летние подростки были позже задержаны и признались, что получили $20,000 через Telegram за организацию нападения. Вертолет получил значительные повреждения, как сообщается в российских СМИ. Это второй случай за этот год, когда вертолет Ми-8 был подожжен; первый инцидент произошел 11 сентября на аэродроме в Ноябрьске, Тюменской области. В различных регионах России продолжаются случаи саботажа, в том числе сходы поездов с рельсов. В январе военная разведка Украины заявила, что некоторые российские железные дороги были атакованы "неопознанными противниками режима Путина".

04:44 Г7 обсудит возможность поставок дальнобойных ракет в КиевМинистры иностранных дел стран G7 обсудят возможность поставок дальнобойных ракет в Украину в понедельник, что потенциально может достичь территории России. Об этом заявил главой внешнеполитической службы ЕС Josep Borrell во время Генеральной ассамблеи ООН. Также очевидно, что Россия получает новые виды вооружения, в том числе ракеты от Ирана, несмотря на неоднократные опровержения Ираном этих утверждений.

03:50 Зеленский: "Мир более досягаем, чем мы думаем"Президент Украины Владимир Зеленский выразил оптимизм в отношении скорого прекращения войны с Россией. "Я считаю, что мы ближе к миру, чем кажется", - сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News. Конец войны близок. В интервью он призвал США и их партнеров продолжать поддерживать Украину.

02:50 Жертвы после российских атак на ЗапорожьеРоссийские силы провели очередную серию атак на юго-восточный украинский город Запорожье во вторник вечером. Один погибший зафиксирован, сообщает губернатор Иван Федоров. Официальный представитель города, который беседовал с общественным вещателем Suspilne, сообщил о пяти раненых, в том числе 13-летней девочке. По меньшей мере 23 человека были ранены в предыдущих атаках на город на прошлой неделе и накануне. Федоров сообщил в Telegram, что в результате последней атаки были разрушены два дома, но тип оружия не уточняется. Российские силы также повредили инфраструктуру в городе, вызвав пожар, который был потушен службами экстренного реагирования без сообщений о жертвах.

01:29 Украинские войска испытывают давление в ПокровскеПо данным вечернего ситуационного отчета украинской армии, украинские военные испытывают давление на востоке страны. "Ситуация в районе Покровска и Курахово остается напряженной", - сообщает Генеральный штаб в Киеве. Из 125 российских атак вдоль фронта более 50 были совершены в этом секторе. "Основной агрессии подвергся Покровск", - уточняет украинское военное командование. Независимые наблюдатели приписывают украинцам замедление продвижения России к стратегически важному Покровску, но ситуация остается опасной для защитников возле Курахово. Продвижение российских войск возле шахтерского города Хирнык угрожает окружением нескольких подразделений там. Аналогичное окружение позиций защитников также указывается южнее, возле города Вугледар, который ранее не удалось захватить российским войскам в лобовых атаках.

00:28 Американского гражданина санкционировали в России за попытку похищенияАмериканский гражданин был приговорен к шести годам лишения свободы в России, как сообщают судебные источники, за попытку вывезти из страны своего российского сына без согласия матери. Суд в Калининграде признал его виновным в попытке "похищения" и приговорил к отбыванию наказания в исправительной колонии. По приговору, американец пытался выехать из России с четырехлетним сыном в июле 2023 года. Он пытался перейти границу с Польшей через лесной район без согласия матери, но был задержан пограничниками. Отношения между США и Россией остаются напряженными из-за конфликта в Украине.

23:14 Россия сообщает о жертвах после атаки на поселение

По данным местных властей, в результате нападения на российский поселок, расположенный недалеко от украинской границы, погибли трое человек. Поселок Архангельское, расположенный в пяти километрах от границы, якобы был атакован украинской армией в понедельник, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. По словам губернатора, погибли два взрослых и подросток, а двое получили ранения, в том числе ребенок.

22:13 Целый час назад Зеленский поблагодарил Шольца за немецкую помощь после встречи в Нью-Йорке

После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность за немецкую помощь. "Благодарим Германию за поддержку", - написал Зеленский в Twitter. "Вместе мы смогли спасти множество жизней, и мы определенно можем работать вместе над укреплением безопасности на всей территории европейского континента". Тем не менее, Шольц вновь подтвердил решение немецкого правительства не поставлять Украине современное вооружение.

21:35 Forbes: По мере снижения использования российского авианосца, экипаж отправляют на войну

У России есть всего один авианосец, "Адмирал Кузнецов", который привлек внимание из-за частых технических неисправностей с момента его ввода в эксплуатацию в 1980-х годах, несмотря на ограниченное использование. Теперь журнал "Forbes" сообщает, что солдаты из 15-тысячного экипажа авианосца направляются на конфликт в Украине, не на своем авианосце, а как отдельный батальон. По словам "Forbes", это один из мер, принимаемых для удовлетворения ежемесячных потребностей России в призыве, которые журнал оценивает в 30 000 новых рекрутов в месяц. Между тем, "Адмирал Кузнецов" якобы находится в плохом состоянии и скоро может стать постоянным объектом на побережье Мурманска, где он находится уже некоторое время.

Европейский Союз стоит на стороне Украины в борьбе против России, предоставляя важную поддержку и санкции против Москвы.

Важно, чтобы Европейский Союз продолжал свою поддержку и давление на Россию, чтобы она покинула территорию Украины и уважала ее суверенитет, так как продолжающийся конфликт привел к гуманитарным кризисам и потерям жизней.

