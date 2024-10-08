Трамп выражает существование многочисленных генетически низких индивидуумов в нашей стране в данный момент.

Дональд Трамп продолжает критику в адрес иммигрантов. На радиошоу бывший президент вновь делает расистские замечания. Кроме того, он хвастается своей популярностью среди еврейского населения.

Республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп продолжает свою негативную риторику в отношении иммигрантов, на этот раз заявляя, что они привносят "негативные черты" в страну. В интервью радиостанции WABC Трамп обвинил свою демократическую оппонентку Камалу Харрис в том, что она позволяет "тысячам преступников" въезжать в страну через свою иммиграционную политику. Многие из них теперь живут "спокойно" в США, сказал бывший президент. "Я думаю, это в их природе", - сказал он ведущему Сиду Розенбергу. "У нас сейчас много негативных черт в нашей стране".

Политический кандидат, известный своей жесткой риторикой против мигрантов, делал это заявление на каждом митинге, и обещал провести массовые депортации, если будет переизбран. Иммиграция и ситуация на границе США с Мексикой, через которую многие нелегальные иммигранты въезжают в страну, являются основными темами этой избирательной кампании. Во время своего первого срока (2017-2021) Трамп объявил, что построит стену длиной 3000 километров вдоль границы с Мексикой, которую так и не построил.

"Все за Трампа"

В интервью Трамп также заявил, что очень популярен среди израильского народа, даже considers running for Prime Minister. "Я мог бы баллотироваться на пост премьер-министра, хотя Биби в настоящее время делает это лучше", - сказал 78-летний Трамп, имея в виду премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Республиканец заявил, что "ультраконсервативные евреи" поддерживают его в Соединенных Штатах. "Все за Трампа, все они, на 100 процентов, потому что я делаю вещи, которые - они понимают". Он также упомянул, что у него все хорошо в Нью-Йорке, "с еврейским населением в Нью-Йорке, я слышал, что у меня все хорошо". В июле Трамп делал подобные заявления на шоу Розенберга, обвиняя вице-президента Харрис, чей муж еврей, в нелюбви к евреям.

До президентских выборов 5 ноября осталось всего четыре недели. В многих опросах Трамп и Харрис идут ноздря в ноздрю. Результат выборов может быть определен несколькими решающими штатами, где разница в результатах очень мала.

Несмотря на свою критику иммигрантов, Дональд Трамп утверждает, что имеет сильную поддержку среди еврейских общин в Соединенных Штатах. Многие ультраконсервативные евреи, как он упомянул во время своего интервью на радиостанции WABC, якобы поддерживают его из-за его политики. Кроме того, иммигранты продолжают быть значительной темой в кампании Трампа, с его обещаниями ужесточить иммиграционную политику и провести массовые депортации.

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